La miniserie tv dedicata allo stilista Roy Halston Frowick, meglio conosciuto come Halston, ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix il 13 maggio 2021. È dedicata a lui ed alla sua vita la nuova serie sul mondo della moda del catalogo di streaming, che vede come attore protagonista Ewan McGregor e racconta la vita della New York anni ’70.

Tutto quello che sappiamo su Halston la nuova serie tv di Netflix

Halston è per tutti un nome sinonimo di eleganza, classe e lusso. Queste caratteristiche però si sono mischiate sempre con chi questa fama l’ha creata, andando a formare un mix di genio e sregolatezza che compete solo ai più grandi di sempre.

Roy Halston Frowick è stato il grande fautore dell’immagine che solo il suo cognome evoca. A cavallo tra gli anni 70 e 80 ha saputo ricreare la moda ed il concetto di glamour, accompagnandosi a volti noti del jet set che hanno segnato come lui un’epoca: su tutte Liza Minnelli

Ci sarà anche lei nella serie dedicata allo stilista che porta su Netflix un adattamento del libro Simply Halston di Steven Gaines. È composta da 5 puntate e racconta l’ascesa e la caduta di un uomo in grado di creare un impero e di commettere degli errori che ha pagato a caro prezzo sulla sua pelle.

La serie racconta l’uomo dietro lo stilista con tutti i suoi eccessi e le sue debolezze in una New York a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

Halston: il cast della miniserie tv di Netflix

Ad interpretare lo stilista Halston c’è Ewan McGregor, divenuto famoso al grande pubblico per l’iconico film del 1996 Trainspotting e ricordato di pari passo anche per la parte di Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars. Insieme all’attore britannico comporranno il cast Krysta Rodriguez nel ruolo di Liza Minnelli, Bill Pullman in quello di David Mahoney, Rebecca Dayan ad interpretare Elsa Peretti per citarne alcuni.