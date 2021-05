È stato svelato il primo trailer dell’attesissima serie tv drammatica con Nicole Kidman, che verrà distribuita sul catalogo di Amazon Prime Video prima della fine del 2021. Torna l’attrice in un progetto intenso come Nine Perfect Strangers che è basato su di un libro di successo dell’autrice australiana Liane Moriarty.

Nine Perfect Strangers: cosa sappiamo della nuova serie tv che arriverà su Amazon Prime Video

Nine Perfect Strangers nasce da una idea di Halo, casa di produzione costola di Disney, e segue l’adattamento del best seller omonimo della scrittrice australiana Liane Moriarty. Nonostante la casa di produzione fluttui all’interno della galassia Disney colpisce come sia stato deciso di non distribuire il contenuto attraverso i canali collegati, magari attraverso Star che predilige i contenuti per i più grandi, permettendo dunque ad Amazon Prime Video di acquistarne i diritti e distribuirlo entro la fine del 2021.

Il team che ha realizzato la serie annovera, tra gli altri, i creatori di altre serie tv di successo come Big Little Lies e The Undoing. La serie dunque si propone come un contenuto di qualità che vanta un cast di tutto rispetto. Insieme a Nicole Kidman, nei panni della protagonista, ci sarà anche Melissa McCarthy, l’indimenticata Sookie amica del cuore di Lorelai in Una mamma per amica.

Il cast sarà ricco di attori conosciuti come Luke Evans, che abbiamo visto nella trilogia dello Hobbit, Tiffany Boone, astro nascente delle serie tv statunitensi, Bobby Cannavale, poliedrico attore già apprezzato dal pubblico italiano in Will & Grace. Chiudono il cast gli altri attori: Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.

Nine Perfect Strangers: la trama della serie tv

La serie racconta la permanenza di 9 sconosciuti in un restort di lusso diretto da Masha, il personaggio interpretato da Nicole Kidman, che avrà il compito di guidarli in una rigenerazione sia mentale che fisica con l’intento di trasformarli.

Tutti i personaggi portano con un loro un bagaglio personale fatto di ansie e di difficoltà, miste ad un passato che vedranno riemergere e che farà tirare fuori il peggio di loro.