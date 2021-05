Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, la vostra domenica non sembra essere così tanto lieta come desiderate, ma non dovrebbe neanche attendervi nulla di troppo difficile da fronteggiare. In particolar modo, sembra che un litigio piuttosto grosso possa rovinare il rapporto con la vostra dolce metà, ma non è certamente irrisolvibile e potrebbe anche essere sventato prima che sorga.

La Luna, poi, dovrebbe rovinare anche il vostro umore, riducendo le possibilità di conquista nel caso siate single. Con il sostegno delle persone che stanno al vostro fianco riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio, decisamente carente nell’ultimo periodo.

Leggi l’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 23 maggio: amore

Occhio alla vostra relazione stabile, cari amici del Capricorno, perché in tarda mattinata sembra che possiate essere interessati da un brutto litigio. Sembrate, inoltre, essere proprio voi a causarlo, magari trovandovi in una posizione di torto, peggiorando ancora il tutto.

Cercate solo di mantenere la calma, provando con tutti voi stessi ad evitare il litigio, e trascorrerete una domenica veramente gratificante con la vostra dolce metà!

Oroscopo Capricorno, 23 maggio: lavoro

Evitate di dedicarvi al lavoro, nel caso possiate autonomamente decidere di farlo, perché seppur le cose dovrebbero procedere a gonfie vele, non ha molto senso impegnarsi in una giornata che potreste dedicare al riposo e al recupero! Questi due aspetti sono i più importanti del vostro fine settimana, fatene tesoro e inseguiteli!

Oroscopo Capricorno, 23 maggio: fortuna

Infine, la Dea bendata della fortuna non sembra avere un ruolo così preponderante nella vostra giornata di domenica, amici del Capricorno. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, siete abituati a rimboccarvi le maniche e non vi dispiace neppure così tanto farlo.