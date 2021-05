Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, questa domenica sembra volervi regalare una buona serie di influssi prevalentemente positivi! Il Sole unirà il suo supporto a quello di Venere e Mercurio, mentre anche la Luna vi osserva serena! Nel caso dobbiate lavorare, sarete investiti da idee vincenti e potrete riuscire a concludere alcuni accordi veramente vantaggiosi.

Tuttavia, questo gran numero di pianeti positivi influenza principalmente la vostra vita privata e sociale, rendendovi più invogliati a trascorrere del tempo in compagnia di chi costella il vostro cuore ma anche più attenti alle esigenze del partner!

Oroscopo Gemelli, 23 maggio: amore

Ottime le possibilità che si configurano al vostro orizzonte per la sfera amorosa, cari Gemelli! Nel caso siate impegnati, cercate di ascoltare più approfonditamente il vostro partner, per capire cosa desideri nel profondo e cosa potreste fare in merito!

Ma cercate di non mettere in secondo piano le vostre stesse esigenze, esprimendole senza farvi alcun tipo di problema, ma per accentuare l’unione di coppia! Un’ottima serata vi attende, caratterizzata da una rinnovata sensualità!

Oroscopo Gemelli, 23 maggio: lavoro

Tutti voi Gemelli che nel corso di domenica dovrete lavorare, sappiate che gli astri sostengono anche la vostra carriera in giornata. Qualche buona idea o intuizione potrebbero condurvi a concludere alcuni accordi veramente buoni e vantaggiosi, che vi daranno anche alcune ottime possibilità per fare un avanzamento di carriera nel corso dei prossimi giorni!

Oroscopo Gemelli, 23 maggio: fortuna

Bene anche per la fortuna, cari amici dei Gemelli, che nel corso di domenica avrà una fantastica influenza sul vostro umore. Dovrebbe alleggerirvelo, permettendovi di sperimentare una buon senso di tranquillità e trasmettendolo anche a tutte le persone che vi circondano!