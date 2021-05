Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, la Luna nel corso di questa domenica sembra voler assumere una posizione decisamente buona e vantaggiosa per voi! Dovreste essere in grado di lasciarvi alle spalle lo stress della settimana che si è conclusa e sicuramente non andrete ad alimentare quell’insoddisfazione generalizzata che da tempo rannuvola il vostro cielo.

La prossima settimana sembra volervi presentare qualche problema o sfida, quindi cercate di godervi questa giornata, ristabilendo la vostra calma interiore per affrontare la prossima con il cuore alleggerito!

Oroscopo Sagittario, 23 maggio: amore

Molto bene per tutte le coppie stabili nel corso di questa domenica! I problemi che nell’ultimo periodo si sono frapposti tra voi sembrano essere un ricordo, o quantomeno troveranno una definitiva soluzione nel corso della mattinata! Voi single del Sagittario, però, godrete di alcune fantastiche opportunità, ma ovviamente sarà necessario affrontare la ricerca senza la testa piena di brutti pensieri e sensazioni negative.

Oroscopo Sagittario, 23 maggio: lavoro

Nel caso poteste decidere autonomamente se lavorare o meno nel corso della giornata di domenica, allora rimanete a casa e organizzate qualcosa di bello! È importante per voi ritrovare la calma e recuperare un po’ di quella vostra proverbiale pazienza, e con tutte queste possibilità per divertirvi sarebbe un peccato non approfittarne!

Oroscopo Sagittario, 23 maggio: fortuna

Benino anche per l’influsso che la Dea bendata sembra volersi ritagliare nel corso di questa domenica, cari amici nati sotto il Sagittario!

Forse in serbo per voi c’è una piccola sorpresa, o più probabilmente una notizia lieta e serena.