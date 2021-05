Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, la vostra giornata di domenica sembra configurarsi come priva di grandissimi e fastidiosi problemi! Gli astri positivi che vi seguono dall’alto sono tanti e abbastanza forti, mentre in leggera opposizione troverete solo il Sole. Il luminare diurno sembra suggerirvi di limitare leggermente le spese, mentre però Venere e Mercurio suggeriscono la risoluzione dei vari problemi economici che vi hanno colpiti nell’ultimo periodo.

Insomma, senza esagerare sembra un’ottima giornata per spendere qualche soldo, magari togliendovi alcuni sfizi che da tempo desiderate.

Leggi l’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni

Oroscopo Toro, 23 maggio: amore

Cari Toro impegnati in una relazione stabile, questa domenica non sembra volervi presentare alcun tipo di problema grosso e tangibile. Forse una piccola questione potrebbe sorgere in mattinata, proprio per via di quelle questioni economiche, ma dovreste essere in grado di risolverlo senza alcuna ripercussione.

Voi single potreste avere delle ottime opportunità, purché usciate nel corso del pomeriggio e non vi facciate limitare dalla vostra timidezza.

Oroscopo Toro, 23 maggio: lavoro

In questa giornata priva di lavoro, carissimi amici nati sotto il Toro, la completa libertà dovrebbe spingervi ad organizzare qualcosa con le persone che vi fanno stare bene! Che siano i famigliari o gli amici, o ancora il partner, poco importa, purché vi aiutino a liberarvi la testa dai pensieri negativi e dalle preoccupazioni!

Oroscopo Toro, 23 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, anche nel corso di domenica sembra essere abbastanza forte al vostro fianco, amici del Toro!

Grazie a lei, dovrebbe esservi garantita la tranquillità necessaria per lasciarvi tutto alle spalle, per poter poi iniziare una nuova settimana con il cuore leggero!