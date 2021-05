Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, questa domenica non sembra essere così tanto serena e positiva per voi, ma non dovrebbe neppure presentarvi grandi problemi o sfide, non preoccupatevi! Il buon influsso della Luna, già abbastanza distante, sarà anche reso più limitato dalla presenza del Sole in opposizione.

Potreste forse essere spinti ad uscire a fare shopping, spendendo qualche soldo, che però potrebbe tornarvi più utile avanti, quindi occhio! Alcune incomprensioni potrebbero sorgere anche all’interno delle coppie più stabili e durature, ma nulla di eccessivamente traumatico.

Oroscopo Vergine, 23 maggio: amore

La vostra domenica amorosa, carissimi Vergine, sembra essere per lo più positiva, anche se in mattinata potreste essere interessati da una piccola incomprensione. Basterà sedersi un attimo a parlarne, facendo fondo a tutta la vostra calma, e si risolverà in rapidissimo tempo e senza causare brutte ripercussioni.

Qualche possibilità attende anche voi amici single, ma le delusioni sembrano essere decisamente più a portata di mano.

Oroscopo Vergine, 23 maggio: lavoro

Evitate di riempirvi la testa con tutti i pensieri lavorativi, cari Vergine, non ne caverete certamente nulla di positivo, solo un’ulteriore inutile preoccupazione. Piuttosto, dedicate i vostri pensieri ad amici e parenti, senza dimenticare la vostra eventuale dolce metà, dal contatto con loro ricaverete uno spiccato senso di benessere e relax!

Oroscopo Vergine, 23 maggio: fortuna

Infine, cercate di non fare troppo affidamento sulla Dea bendata della fortuna, che questa domenica sembra essere piuttosto limitata per la maggior parte dei segni, cari Vergine.

Nulla dovrebbe attendervi su questo fronte, ma basterà non pensarci e tutto procederà al meglio!