Si chiama Solos ed arriverà nel catalogo multimediale di Amazon Prime Video nel prossimo mese di giugno. Un cast che fa impressione, con ben tre Premi Oscar in lista. Arriverà a breve e proprio in questi giorni sono state rese note le prime immagini della serie: tutte le informazioni che si hanno al momento su questa importante ed attesa novità.

Solos: di cosa parla e quando uscirà la nuova serie tv

La notizia dello sbarco di Solos sul catalogo del colosso dello streaming Amazon Prime Video era già arrivata da qualche tempo quando la stessa piattaforma aveva anticipato qualche piccolo dettaglio nel mese di febbraio 2021.

Le informazioni riguardavano per lo più i registi ed il ricco cast della serie che, come poche altre serie tv, può vantare un cast quasi irripetibile.

Solos sarà composta da sette episodi, tutti apparentemente disconnessi tra loro. Racconta storie uniche con un tono drammatico, storie che possono essere prese d’esempio per raccontare la vita di tutti noi che spesso può essere dolorosa ma che comunque riesce ad insegnare tanto. Al centro delle storie ci saranno personaggi comuni e differenti tra loro che nelle loro storie sparse racconteranno diversi aspetti ed emozioni dell’essere umano

L’uscita è prevista per il 25 giugno 2021 sul catalogo di Amazon Prime Video.

Il cast stellare di Solos ed i suoi registi

I 7 episodi saranno diretti da registi emergenti che si stanno facendo notare per i loro lavori, tra i quali citiamo Laura Lancaster, David Weil che è reduce dal successo di Haunters, Tiffany Johnson e Zach Braff, passato dall’altra parte della cinepresa in pianta stabile dopo essere diventato famoso al grande pubblico come l’attore che ha interpretato il personaggio protagonista JD (John Dorian) della serie culto Scrubs.

L’aspetto più succulento della serie però è da subito sembrato il cast.

I tanti appassionati di film e serie tv avranno sin da subito apprezzato i tanti nomi di spicco facenti parte del progetto. Sono ben 3 i premi oscar che hanno recitato nelle puntate delle serie Morgan Freeman, miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby, Anne Hathaway, premio oscar alla miglior attrice non protagonista per Les Misérables e già apprezzata per il suo ruolo ne Il diavolo veste Prada, e l’eterna Helen Mirren che vince il premio oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in The Queen – La regina. Gli altri attori che compongono il cast sono Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens e Nicole Beharie.