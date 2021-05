L’Isola dei Famosi ha il suo primo finalista. L’edizione attualmente in corso entra sempre più nel vivo e, nella puntata di questa sera, viene emesso un primo importante verdetto. Al termine della diretta, costellata da agguerritissime sfide e prove di gioco, solo uno dei naufraghi è risultato meritevole di un posto in finale. A deciderlo è il pubblico attraverso un televoto flash.

L’Isola dei Famosi elegge il primo finalista

Primo finalista a L’Isola dei Famosi. Il gioco in Honduras entra sempre più nel vivo e, a distanza di poche puntata dalla finalissima, viene emesso il primo importantissimo verdetto.

Questa sera uno dei naufraghi può già vantare la prestigiosa etichetta di finalista, al termine di una puntata ricca di sorprese e colpi di scena.

In apertura di puntata Ilary Blasi ha elencato, uno ad uno, i nomi dei concorrenti attualmente in corsa per la vittoria. Tra uno di questi si cela il papabile candidato al primo posto per l’ambitissima finale. Per conquistare questo prestigioso riconoscimento i naufraghi si sottopongono a tre prove decisive nel corso della diretta. I vincitori di ciascuna sfida si sfideranno, successivamente, ad un televoto flash attraverso il quale i telespettatori possono votare il primo finalista di questa edizione fra i 3 candidati.

Andrea Cerioli è il primo finalista

La prima prova è stata tutta al femminile e ha visto gareggiare Isolde Kostner, Angela Melillo, Valentina Persia e Miryea Stabile. Una prova di forza e di resistenza che, alla fine, ha visto trionfare Isolde Kostner: è lei la prima, papabile candidata per un posto in finale. Medesime modalità in occasione della seconda prova, che ha invece visto protagonisti i maschietti del reality: Awed, Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Matteo Diamante. A vincere è Andrea Cerioli. La terza prova ha riportato in scena 4 dei naufraghi che hanno perso le precedenti due prove: alla fine, a trionfare nell’ultima decisiva sfida, è Angela Melillo.

Angela Melillo, Andrea Cerioli e Isolde Kostner sono così i papabili candidati alla finale. Ma c’è posto per uno solo di loro e il pubblico, attraverso un televoto flash, ha preso una decisione seduta stante. A meritare il primo posto in finale è Andrea Cerioli, applaudito in studio e festeggiato da tutti i compagni

Approfondisci

Daniela Martani attacca Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga non si risparmia: “Sei insopportabile”

Eliminazione a L’Isola dei Famosi, un altro naufrago è fuori dai giochi: a rischio Fariba, Isolde e Rosaria