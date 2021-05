Vera Gemma è stata una delle protagoniste dell’edizione de L’Isola dei Famosi in corso. Si è contraddistinta per schiettezza, simpatia e profonda ironia, sebbene alla fine il pubblico abbia deciso di eliminarla dal gioco. Ma ha anche fatto parlare di sé per la sua storia d’amore con il giovane fidanzato Jeda. A Verissimo l’ex naufraga difende il loro rapporto dalle critiche.

Vera Gemma e l’esperienza a L’Isola dei Famosi

Vera Gemma da L’Isola dei Famosi a Verissimo. L’ex naufraga del reality di Canale 5 si racconta oggi nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua lunga e selvaggia avventura in Honduras.

La sua eliminazione dal gioco è avvenuta quasi un mese fa, al termine di un percorso piuttosto tortuoso, cominciato bene e conclusosi in solitaria. L’iniziale equilibrio con i compagni di viaggio si è spezzato, giorno dopo giorno, dimostrando come il feeling con gli altri naufraghi non abbia sortito l’effetto sperato. La Gemma si è così ritrovata sola, isolata dal gruppo ma, nonostante tutto, determinata a proseguire la sua avventura in solitaria ma con la grinta e la determinazione che da sempre la contraddistingue.

A Verissimo la figlia del grande attore Giuliano Gemma ripercorre la sua avventura in Honduras.

In particolare, si sofferma sulla storia d’amore con il fidanzato Jeda, di cui tanto si è parlato in diretta e che tanto ha fatto discutere.

Vera Gemma difende la storia d’amore con Jeda

Nello studio de L’Isola dei Famosi è stato Jeda uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione. Spesso al centro di divertenti siparietti con la padrona di casa Ilary Blasi, il giovane manager ha sempre supportato la compagna Vera nel corso di questa avventura. Tuttavia la coppia ha attirato su di sé anche numerose critiche, per via soprattutto della differenza di età (50 anni lei, 22 lui).

Vera Gemma ne parla apertamente a Verissimo, rispondendo alle critiche e difendendo la sua storia d’amore con Jeda: “Rapporto contestatissimo, tutti molto scioccati da questa differenza di età. Ma quando c’è l’amore e quando un rapporto è bello, puro e disinteressato, non dovrebbero contare queste cose. L’amore non dovrebbe avere età né sesso, l’importante è che sia sincero e vero. Non è che mi piacciono quelli più giovani di me: mi posso innamorare di chiunque. Il caso ha voluto che mi innamorassi di un ragazzo più giovane di me. Non è una regola, però essendo aperta all’amore, non ho problemi di nessun tipo.

Vedo invece che gli altri sono abbastanza turbati, giudicano con grande facilità“.

