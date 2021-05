La domenica di Rai1 verrà passata come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In a partire dalle ore 14:00. Come sempre saranno tanti gli ospiti e gli interventi in trasmissione che accompagneranno i fan di zia Mara in diretta nel pomeriggio di oggi: tutte le anticipazioni.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di oggi domenica 23 maggio

Nel pomeriggio di oggi domenica 23 maggio 2021 andrà in onda come ogni settimana, e come ormai avviene dal lontano 1976, il programma televisivo Domenica In con al timone della conduzione l’amatissima presentatrice Mara Venier.

Domenica In: gli esperti in studio per la discussione sul Covid19 ed i vaccini

La puntata che andrà in onda oggi porrà l’attenzione, come purtroppo accade da qualche tempo a questa parte, sulle tematiche legate al Covid-19 ed al vaccino per contrastare la sua epidemia.

Negli studi “Fabrizio Frizzi” si susseguiranno gli interventi degli esperti per lo spazio che la trasmissione usa per sensibilizzare i telespettatori e si vedranno gli interventi del Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini e del Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano il prof.re Fabrizio Pregliasco. Porteranno il loro apporto alla discussone in collegamento anche Enzo Miccio ed Alessandro Sallusti.

Pierfrancesco Favino torna a Domenica In

Uno degli ospiti più attesi sarà l’attore e conduttore Francesco Favino che sarà in studio per essere intervistato dalla conduttrice Mara Venier in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci . Con il grande interprete si affronterà una discussione sul film Il Traditore, dove Favino interpreta il boss pentito della mafia Tommaso Buscetta. Il film sarà trasmesso da Rai1 in prima visione assoluta lunedì 24 maggio 2021 e sarà questo il presento per affrontare con l’attore una discussione incentrata sulla mafia e sulle sua malefatta.

Interverrà in collegamento anche Maria Falcone, sorella del compianto Giudice Giovanni Falcone che verrà ricordato con il suo intervento.

Gli altri ospiti della puntata di Domenica In del 23 maggio

In questa puntata ci sarà inoltre spazio per la musica con Giuliano Sangiorgi, frontman della band salentina Negramaro, che presenterà il suo ultimo libro ‘Il tempo di un lento’. In studio ci sarà anche Albano Carrisi in compagnia della figlia Jasmine che presenterà il suo nuovo singolo ‘Calamite’. Ultimo ma non meno importante Alberto Angela che presenterà due nuove puntate di Ulisse.