Torna in tv un film emozionante che racconta la toccante storia d’amicizia tra un uomo ed il suo fedele cane. Hachiko – Il tuo migliore amico andrà in onda intorno alle 21:20 su Rete4 nella serata di domenica 23 maggio 2021. Il cast la trama e le curiosità del film con Richard Gere nel ruolo del protagonista.

Hachiko – Il tuo migliore amico: il cast e le curiosità del film in onda su Rete4 domenica 23 maggio 2021

Hachiko – Il tuo migliore amico ( dal titolo in lingua originale Hachi: A Dog’s Tale) è un film del 2009 diretto da Lasse Hallström, regista svedese che in carriera è stato due volte candidato al premio Oscar al miglior regista.

Da ricordare tra i suoi tanti film ci sono titoli come Buon compleanno Mr. Grape e Chocolat.

La pellicola è basata sulla storia vera del cane giapponese Hachikō, un cane di razza Akita divenuto famoso per la su fedeltà. Tra le altre cose gli fu dedicato anche un film giapponese girato nel 1987 dal titolo Hachikō Monogatari, del quale questa pellicla ne risulta essere remake.

Hachi in lingua giapponese significa otto: il cane infatti viene chiamato così per via della medaglietta di legno che porta al collo nella quale è raffigurato il numero 8 nei tipici caratteri giapponesi.

Nel cast del film il ruolo del protagonista è affidato a Richard Gere, grande interprete statunitense divenuto famoso ed icona sexy a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 per le sue apparizione nei film di successo American Gigolò, Pretty woman e Ufficiale e gentiluomo. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto svariati riconoscimenti dall’accademy del cinema che lo ha premiato con il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per il film Chicago.

Altri interpreti che appaiono nel film sono Joan Allen, Sarah Roemer e Jason Alexander.

Hachiko – Il tuo migliore amico: la trama del film in onda su Rete4 domenica 23 maggio 2021

Il film inizia con Ronnie, il nipote del protagonista Parker Wilson, che sveglie di racconterà la storia del cane di suo nonno quando gli viene chiesto di parlare del suo eroe.

Il bambino racconta quindi la grande storia d’amicizia che lega Parker ad Hachiko, un cane che trova abbandonato in una stazione e decide di portare a casa con sé. Dopo un primo periodo di conoscenza il cane si dimostra essere molto fedele nei confronti del nuovo padrone, tanto da iniziare ad imparare gli orari lavorativi del padrone che era chiamato ad allontanarsi in treno dal suo paese e fare ritorno nel pomeriggio, quando il fedele amico lo aspettava con puntualità sempre nello stesso posto.

La pellicola racconta la commovente storia di questi due protagonisti che vivranno insieme un legame tanto forte quanto duraturo, andando anche al di là degli eventi tragici della vita.