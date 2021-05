Una domenica da passare insieme ad un supereroe grande fuori ma piccolo dentro. Andrà in onda per la prima volta in televisione Shazam!, che verrà trasmesso sulla rete Mediaset di Italia 1 alle 21:20 di domenica 23 maggio 2021. Il film è tratto dalle avventure fumettistiche made in Dc Comics, sul solco di Superman e Batman. Il cast e la trama del film.

Shazam!: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1

Shazam! è un film uscito nel 2019 diretto da David F. Sandberg, regista che prende anche parte anche in veste di attore. È stato infatti lui a prestare la voce al nemico Mr. Mind e ad aver ispirato le movenze degli Uomini Coccodrillo presenti nel film.

Il lavoro vede al centro della scena il protagonista Shazam, personaggio creato dagli stuti fumettistici della DC Comics. La pellicola è prodotta da Warner Bros che di solito cura tutti i progetti cinematografici dell’Universo esteso legato ai supereroi di casa Dc Comics ( noto con il nome di DC Extended Universe).

Il film vede nei panni del protagonista Zachary Levi, doppiato nella versione italiano da un noto youtuber conosciuto dagli amanti del fitness e del doppiaggio come Maurizio Merluzzo. L’attore statunitense è principalmente noto per la sua interpretazione in tutte le stagioni della famosa serie tv dedicata all’agente segreto più improbabile che sia ovvero Chuck Bartowski.

Altri attori che compaiono nel film sono Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou.

Shazam!: la trama del film in onda domenica sera su Italia1

La trama del film potrebbe essere la storia di ognuno di noi quando siamo intenti, soprattutto da piccoli, ad immaginare di avere dentro di noi un supereroe. Il film segue questo sogno e lo realizza nel protagonista Billy Batson, al quale basta dire una parolina magica per far comparire al suo posto Shazam.

Il ragazzo è infatti stato scelto da un potere misterioso che gli donerà qualcosa di inaspettato.

I problemi però sorgono dal fatto che nel corpo di questo nuovo supereroe vive ancora il fanciullo protagonista, che passerà il tempo di più a scoprire e testare i suoi poteri che a mettere k.o. i suoi nemici che sono intenti a distruggerlo.

Una commedia supereroistica divertente con un protagonista sopra le righe che piacerà sicuramente ai più piccoli.