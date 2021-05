Una doppia eliminazione è destinata a scombinare gli equilibri di gioco a L’Isola dei Famosi. Dopo Fariba Tehrani, obbligata a fare ritorno in Italia dopo l’annuncio del verdetto di serata, un altro naufrago è costretto ad abbandonare Playa Palapa. Ed è un’eliminazione a sorpresa: se ne va uno dei concorrenti favoriti per la vittoria finale.

Seconda eliminazione a L’Isola dei Famosi

Seconda eliminazione a L’Isola dei Famosi in una sola serata. Il gioco entra sempre più nel vivo e i verdetti, di puntata in puntata, si fanno pesanti come macigni. Nel corso della diretta di questa sera abbiamo assistito all’eliminazione di Fariba Tehrani, costretta ai saluti e destinata a ritornare definitivamente in Italia.

Ma non è la sola, questa sera, a dover abbandonare i giochi.

È prevista infatti una seconda eliminazione e, a rischiare, sono Ignazio Moser, Matteo Diamante, Angela Melillo, Valentina Persia, Isolde Kostner e Miryea Stabile. Ilary Blasi apre un televoto flash, attraverso il quale il pubblico da casa ha la possibilità di votare chi escludere definitivamente dal gioco.

Angela Melillo eliminata

Collegatasi con Playa Palapa, dove i concorrenti stavano attendendo l’esito del televoto con trepidazione, Ilary Blasi annuncia il comunicato ufficiale.

A dover abbandonare il gioco è Angela Melillo, la meno votata dal pubblico e quindi costretta ad abbandonare le Honduras. La naufraga era indubbiamente una delle favorite per la vittoria finale, considerata anche la sua lunga avventura nel reality incominciata dalla prima puntata.

“Bisogna prenderla in maniera sportiva, sono felice. Va bene così, felice di esserci stata“, le prime parole di Angela Melillo al termine del verdetto. Per la naufraga, però, si aprono le porte di una seconda possibilità: Playa Imboscadissima, la spiaggia parallela dove attualmente stanno soggiornando Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

La Melillo deciderà di concedersi questo secondo tentativo o farà immediato ritorno in Italia?

