Fariba Tehrani e Miryea Stabile sono a rischio eliminazione: per una di loro l’avventura a L’Isola dei Famosi finisce qui. Il verdetto viene annunciato al termine di una lite tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, nella quale è intervenuto dallo studio anche Tommaso Zorzi. La mamma di Giulia Salemi è stata criticata da più parti, per poi ricevere il verdetto definitivo.

Fariba Tehrani al centro delle critiche

Fariba Tehrani è da subito protagonista della puntata de L’Isola dei Famosi in onda questa sera. La naufraga, una delle più discusse e chiacchierate di questa edizione, rischia infatti l’eliminazione al pari della compagna di viaggio Miryea Stabile.

Prima di annunciare il verdetto definitivo, Ilary Blasi si collega con Playa Palapa per parlare direttamente con Fariba.

Non sono stati giorni semplici per lei, complice la furiosa litigata di poche ore fa con Valentina Persia, che l’ha accusata di essere doppiogiochista e non pienamente trasparente. Si accendono subito gli animi con una Valentina furiosissima che la attacca: “Lei si mette in un cassetto le cose e poi quando arriva la telecamera tira fuori tutto. Io sono una persona che o mi si ama o mi si odia. Mi sono aperta con lei, mi ci sono avvicinata ma purtroppo si è chiuso tutto.

Siamo arrivati ai titoli di coda. Non ce la faccio più“.

Tommaso Zorzi contro Fariba Tehrani

Fariba risponde per le rime a Valentina Persia, coinvolgendo anche il gruppo: “Mi odiano perché sono sincera e dico le cose in faccia. Non faccio la ruffiana e altre persone pensano lo stesso di me ma lo dicono nascoste. Poi mi temono e in più non vogliono essere nominati“.

A quel punto dallo studio interviene Tommaso Zorzi, che critica l’atteggiamento di Fariba: “Ho sempre cercato di capirti, ma in questo momento ti ho persa. Io ti osservo, tu cedi a qualcosa che non ti piace, ma quando è il momento giusto tiri fuori il sassolino e la metti sul vittimismo.

Giusto o sbagliato che sia, questa procedura è la stessa dall’inizio. Arrivati a questo punto, non puoi farci vedere dell’altro?“. E aggiunge: “Non può essere sempre un Fariba contro tutti, non è possibile che tutti ce l’abbiano sempre con te“.

Fariba si difende: “Io ho visto delle cose“

Il dibattito con al centro Fariba Tehrani si sposta successivamente su un’altra naufraga: Miryea Stabile. La ragazza è stata nominata dalla mamma di Giulia Salemi nel corso dell’ultima puntata, lasciandola di stucco considerato il buon rapporto che avevano instaurato.

Interpellata sulla questione, da Playa Palapa Fariba Tehrani prova a giustificarsi: “Io ho visto delle cose che voi non vedete“. Frase che ha subito provocato l’ironia nello studio, con Ilary Blasi che ha simpaticamente ripreso le sue parole: “Io ho visto cose che voi umani…“.

Fariba, a chiusura del lungo discorso su di lei, spiega perché avesse deciso di nominare Miryea: “Ho detto che c’era una persona pura come me ma che aveva perso la sua purezza“.

Fariba Tehrani eliminata

Fariba Tehrani deve però fare i conti anche con un’altra importante questione: il televoto in sospeso.

In studio arriva la fatidica busta su cui è scritto il nome dell’eliminata: a dover abbandonare per sempre le Honduras è Fariba Tehrani. Miryea Stabile è così salva, mentre per la mamma di Giulia Salemi non c’è nulla da fare: “Me l’aspettavo, avevo detto che era la prima volta che avevo ansia. Volevo ringraziarvi per avermi dato questa opportunità, grazie al pubblico che mi ha sostenuto. Loro avevano detto che mi nomineranno quando uscirò, almeno adesso il pubblico finalmente si rilassa“.

Per la naufraga l’avventura finisce qui ed è costretta ad abbandonare definitivamente le Honduras.

Fariba Tehrani è costretta al ritorno in Italia poiché ha già vissuto sulla seconda Playa dell’edizione, ora chiamata Playa Imboscadissima. Avendo già goduto di questo privilegio, la naufraga è fuori dai giochi in via definitiva.