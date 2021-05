Con la notizia della morte del bambino di circa 9 anni arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita di Torino il bilancio della tragedia della funivia del Mottarone sale in tutto a 14 vittime. In tutto, la caduta della funivia ha irrimediabilmente colpito cinque famiglie, tre residenti in Lombardia, una in Emilia-Romagna e una in Calabria.

Funivia Stresa-Mottarone, chi sono le 14 vittime

Sono 14 le vittime della caduta della funivia su cui le indagini andranno avanti nei prossimi giorni per capire e ricostruire cosa sia accaduto. Ora però gli occhi di tutti sono puntati sulle vittime e sul bambino che ancora lotta in ospedale.

Le vittime, riporta Ansa, sono:

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’11 febbraio del 1950

Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

Elisabetta Persanini, nata nel 1983. Morto anche il figlio, di appena 5 anni, dopo essere stato trasportato a Torino

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Funivia Stresa-Mottarone: l’unico sopravvissuto

Resta solo un piccolo di 5 anni a combattere in ospedale a Torino.

Secondo l’elenco delle vittime, il piccolo sarebbe il figlio della coppia israeliana.

Le immagini dal luogo dell’incidente:

🔴 #Verbania #23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l'ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime [20:30 #23maggio] pic.twitter.com/WLbjMVtae8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Ieri sera i Vigili del Fuoco, concluse le loro operazioni, hanno lasciato un messaggio sul loro profilo ufficiale via Twitter per tutte le famiglie colpite da questa tragedia: “Incidente funivia, i vigili del fuoco chiudono con dolore questa giornata. Il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono la loro vicinanza alle famiglie delle 14 vittime“.