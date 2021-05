Netflix con un post pubblicato sul proprio account di Instagram ha annunciato che sta per arrivare sul suo catalogo l’ultima ed imperdibile stagione della serie tv spagnola diventata cult, La casa di carta.

I rapinatori de La Casa di Carta si preparano al gran finale che si preannuncia ricco di colpi di scena e pathos. Quando i fan potranno rivedere per l’ultima volta il Professore, Tokio e tutti gli altri protagonisti della serie tv in onda.

La Casa di Carta: ultima stagione

Una delle serie tv più spettacolari di sempre sta per mostrarci il suo burrascoso finale, dopo aver visto la banda infiltrarsi nella sede centrale del Banco de España di Madrid.

Magari i tanti fan della serie non saranno contenti di scoprire che tutto sta per volgere al termine ma dopo 2 stagioni, divise in 4 parti, sembra arrivato il momento giusto per dire addio ai rapinatori più famosi del mondo.

Come ma soprattutto quando finiranno le avventura della banda vestita di rosso e con la maschera di Salvador Dalí? Sarà come sempre Netflix a rispondere a tutte le domande degli appassionati spettatori che ora possono già segnare in calendario la data fatidica. Perché lo stesso colosso dello streaming ha anticipato le date di uscita delle due parti.

La Casa di Carta: le date d’uscita dell’ultima stagione della serie

Anche in questo caso quindi avremo a che fare con una stagione, l’ultima, divisa in due parti che saranno rilasciate così: il Volume 1 il 3 settembre 2021 ed il Volume 2 dal 3 dicembre 2021. “Il finale di una storia difficile non può essere semplice“, scrive Netflix, “Parte 5: Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre“.

Toccherà aspettare ancora un po’, e poi finalmente sapremo come andranno a finire le vicende del Professore e dell’intera banda. Nell’ultima puntata della stagione, rilasciata durante il lockdown dello scorso anno, il Professore era sembrato alle strette incalzato dall’ispettrice Sierra senza apparente via di fuga.

Tutto questo mentre nel Banco di Spagna i rapinatori stavano ancora piangendo la morte di uno dei personaggi cult ma riuscivano ad avere ancora un po’ di speranza per l’arrivo inaspettato di Rachel, ormai fattasi chiamare Lisbona.

