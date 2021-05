In attesa di guardare l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma!, la serie che va in onda su Canale 5 da ormai 5 settimane, Maria Chiara Giannetta ha recentemente rilasciato una lunga intervista in cui racconta e si racconta in qualità di attrice ma anche di Anna Della Rosa, il difficilissimo ruolo che ha impersonato al fianco di Raoul Bova.

Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa in Buongiorno, mamma!

Maria Chiara Giannetta nella serie Buongiorno, mamma! è Anna Della Rosa, la madre in coma. Il pubblico del piccolo schermo però prima di interpretare questa serie conosceva già la Giannetta per lo più per aver rivestito i panni di un’altra Anna, il capitano dei carabinieri della fiction Don Matteo 12.

In entrambi i casi infatti l’attrice riveste personaggi che hanno lo stesso nome. “È solo un caso“, ha raccontato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni, affermando che il progetto di Buongiorno, Mamma! è nato sicuramente molto prima che l’attrice venisse scelta dal regista.

Maria Chiara Giannetta: “È stato un ruolo difficile“

Interpretare il ruolo di Anna nella fiction Mediaset è stato molto difficile per Maria Chiara Giannetta. Spesso i suoi colleghi scherzavano con lei e sul suo ruolo, dovendo interpretare una donna in coma e dovendo sul set dunque “semplicemente” dormire.

Un ruolo invece affatto facile e anzi, a sua detta particolarmente stancante: “Entri la mattina, ti metti in quel letto e devi cercare tra un’inquadratura e l’altra di alzarti altrimenti diventi completamente alienata. Devi tenere gli occhi chiusi, il corpo fermo, stare dritta, avere un certo tipo di respiro, mai battere gli occhi, cosa che viene naturale quando ti rilassi. Certo non ti puoi addormentare!“.

Maria Chiara Giannetta: “Non so che tipo di madre potrò essere“

Di questa esperienza Maria Chiara Giannetta custodisce ricordi indimenticabili come il suo pubblico che ha imparato, puntata dopo puntata, ad apprezzarne i modi e la gentilezza, affezionandosi al suo modo di essere madre pur non essendolo lei, fuori dal set.

Come racconta, moltissimi per strada la incontrano per complimentarsi con lei; altri invece usano scriverle molti messaggi su Instagram. Nella vita però, come dicevamo, la Giannetta non è madre e al momento le viene molto difficile come sarebbe nella realtà, se somigliante o meno al suo personaggio nella serie: “In realtà non posso sapere che tipo di mamma potrò essere, ci sono sempre altre necessità rispetto alla mamma perfetta“.