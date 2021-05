Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi Acquario, quella di martedì sembra essere una giornata principalmente caratterizzata dalla buona presenza di alcuni piccoli e rapidi influssi! Tuttavia, La Luna e Marte sono piuttosto dissonanti e rischiano di farvi fare alcuni considerevoli passi indietro rispetto ai progetti che avete in mente per il vostro lavoro.

Occhio, insomma, alle distrazioni che potrebbero farvi commettere qualche errore, ma in un contesto dove quasi tutte le cose procedono per il meglio! Molto bene per le relazioni stabili, così come per le opportunità riservate a voi amici single!

Leggi l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 25 maggio: amore

La giornata amorosa di martedì, cari amici dell’Acquario, sembra essere piuttosto serena e gratificante, sia nel caso siate single o impegnati in una relazione di vecchia data. Voi potreste iniziare a progettare qualcosa per il vostro futuro assieme, mentre se foste alla ricerca dell’amore eterno allora non esitate e buttatevi!

Qualcuno di molto vicino a voi sembra serbare un sentimento molto profondo per voi.

Oroscopo Acquario, 25 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere investiti da una buona produttività, che potrebbe permettervi di concludere ogni mansione della giornata, purché non vi facciate bloccare da qualche distrazione. In questo caso, il rischio concreto è di commettere qualche errore che potreste poi trascinarvi avanti per parecchi giorni, quindi cercate di rimanere vigili e attenti, o di fare un paio di pause in più per rilassarvi.

Oroscopo Acquario, 25 maggio: fortuna

Qualcosa di bello sembra esservi garantito anche dalla Dea bendata della fortuna in questa giornata! Nulla di enorme, non montatevi la testa, quanto piuttosto una gratificazione o una notizia lieta e serena!