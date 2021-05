Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, il vostro martedì sembra configurarsi come abbastanza interessante grazie alla buona presenza del Sole, Venere e Mercurio nella vostra orbita! Numerose soddisfazioni, oltre ad un buon livello di sicurezza, dovrebbero attendervi in ogni aspetto di questa lucente giornata.

La Luna vi è opposta, causandovi un qualche tipo di esborso economico, che però sembra attestarsi su cifre abbastanza irrisorie, fortunatamente. Marte, invece, influenzerà la vostra vita sentimentale, con esiti leggermente discordanti, ma pur sempre positivi!

Leggi l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 25 maggio: amore

Voi della Bilancia che vivete una relazione stabile, questo martedì potrete contare sul buon Marte a sostenere la vostra vita amorosa! Accentua la vostra emotività e il piacere che gli altri provano a passare del tempo con voi, migliorando di gran lunga la sfera sentimentale ed emotiva della vostra coppia.

Ma il pianeta rosso diminuisce anche il vostro fascino e la libido, riducendo notevolmente le vostre possibilità di conquista nel caso siate single.

Oroscopo Bilancia, 25 maggio: lavoro

Molto bene, invece, per quanto riguarda il lavoro nel corso di questo martedì! Un gran numero di energie vi condurrà direttamente alla risoluzione di tutti i vostri progetti, piani e mansioni per la giornata, permettendovi di sperimentare un buon senso di soddisfazione generale! Con una piccola spinta da parte del destino, sarete poi in grado di avviare anche qualche nuovo progetto, fine a garantirvi un bel futuro luminoso!

Oroscopo Bilancia, 25 maggio: fortuna

Abbastanza bene, infine, per quanto riguarda l’influsso della Dea bendata nella vostra giornata, cari Bilancia! Sarà, infatti, il suo supporto a darvi la possibilità di iniziare un qualche nuovo progetto lavorativo che non era in programma, ma che sembra essere decisamente gratificante!