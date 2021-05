Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, la vostra giornata di martedì sembra essere decisamente bella, grazie soprattutto alla presenza di Marte nella vostra orbita e della Luna in angolo positivo con il vostro segno! Una notevole carica energica vi investirà, con importanti ripercussioni soprattutto nell’ambito lavorativo dove potreste essere invogliati a fermarvi più del necessario per concludere qualche progetto o mansione entusiasmanti!

Occhio solamente ai rapporti famigliari, che sembrano essere caratterizzati da un brutto litigio con un parente, che però potrà essere risolto piuttosto velocemente, seppur il dialogo non sia proprio al top della forma per voi in giornata. Buoni i rapporti con la vostra dolce metà.

Leggi l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 25 maggio: amore

Cari Cancro che da tempo siete impegnati in una relazione sentimentale stabile, questo martedì dovreste trascorrere una piacevole giornata tranquilla con la vostra dolce metà.

Occhio solamente alle bugie, alcune potrebbero tornare a galla, rovinandovi leggermente l’umore generale. Voi single non godrete di grandi possibilità a causa delle vostre ridotte possibilità e capacità comunicative, ma nulla di cui dobbiate disperarvi, verranno giorni più tranquilli!

Oroscopo Cancro, 25 maggio: lavoro

Molto bene, invece, per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove avrete modo di impiegare costruttivamente tutte le enormi energie di cui disponete! Qualche progetto troverà il suo inizio e vi accompagnerà per diversi giorni, mentre quelli che avete in ballo ora potrebbero trovare la loro degna conclusione!

Sarete motivati al punto da voler addirittura fare qualche straordinario, non tiratevi indietro!

Oroscopo Cancro, 25 maggio: fortuna

Benino, ma non certo benissimo, per l’influsso che la Dea bendata vuole riservarvi! Potrebbe, al più, esservi comodo per evitare una qualche discussione, magari quella famigliare, oppure per ristabilire la calma in un qualche ambito della vostra vita, cari amici del Cancro!