Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, il vostro martedì sembra volervi regalare il buon influsso della Luna positiva nei vostri piani astrali! Ma Marte, nel contempo, è dissonante, riducendo in maniera piuttosto importante la vostra tranquillità e causandovi qualche momento di tensione non trascurabile.

Oltre a questo, potreste anche essere assaliti da un generale senso di insoddisfazione per le piccole cose che vi capitano in giornata. Un basso livello di energie potrebbe anche diminuire la vostra produttività lavorativa. Ma non preoccupatevi, perché nonostante questa serie di brutte ripercussioni, la giornata non sembra promettervi grossi problemi in nessun ambito!

Oroscopo Capricorno, 25 maggio: amore

La vostra relazione dovrebbe procedere abbastanza bene in questo martedì, cari amici nati sotto il segno del Capricorno! Non aspettatevi di fare chissà quale gratificante passo avanti in giornata, anzi potreste essere interessati un generale senso di insoddisfazione, che dovrete cercare di tenere a bada.

Tenete presente, infatti, che questo senso è dovuto esclusivamente alla congiunzione astrale, non ad una diminuzione dei vostri sentimenti!

Oroscopo Capricorno, 25 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro le cose, come vi siete ormai abituati negli ultimi giorni, dovrebbero procedere in maniera non dissimile dalla sfera amorosa. Seppur dovreste essere in grado di concludere efficacemente ogni mansione o progetto che vi attendono in giornata, un generale senso di insoddisfazione potrebbe farvi dubitare della vostra efficienza e delle vostre capacità.

Oroscopo Capricorno, 25 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, infine, da qualche parte sembra volervi donare qualcosa di veramente bello cari amici del Capricorno! Tenete gli occhi aperti e non fatevelo sfuggire, potrebbe essere un buon modo per provare una qualche gratificazione in questa nuvolosa giornata.