Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, occhio alla posizione della Luna e di Marte in questo martedì leggermente nuvoloso. Entrambi sono dissonanti, e la loro unione potrebbe rendervi leggermente nervosi in alcune situazioni, ma anche suscettibili nelle vostre interazioni con chi vi circonda. La sfera lavorativa dovrebbe, tuttavia, essere molto buona, caratterizzata da una nuova serie di idee vincenti, ma occhio alle distrazioni che potrebbero rallentarvi o rovinarvi la giornata.

Buone le posizioni di Venere e Mercurio, che vi rendono più affabili e affascinanti!

Leggi l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, 25 maggio: amore

Amici Gemelli impegnati in una relazione di vecchia data, la giornata di martedì sembra essere piuttosto tranquilla e serena per la vostra coppia! Nessun problema dovrebbe rovinarvi l’umore o l’intesa, quindi godetevela! Voi single, invece, dovreste uscire per approfittare del bell’aspetto di Venere e Mercurio che, rendendovi affascinanti, aumentano notevolmente le vostre possibilità di conquista, sia nel caso cerchiate un’avventura, che se foste alla ricerca dell’amore eterno, anche se questo ovviamente richiederà più impegno!

Oroscopo Gemelli, 25 maggio: lavoro

La giornata lavorativa di per sé sembra essere decisamente buona! Sarete investiti da un flusso creativo unico, oltre che da una buonissima serie di idee vincenti che vi daranno ottime possibilità di fare strada! Ma state attenti alle distrazioni, accentuate dai transiti negativi della giornata e che potrebbero rallentare la bella serie di mansioni che state provando a concludere.

Oroscopo Gemelli, 25 maggio: fortuna

Infine, cari Gemelli, tutti i bei transiti della giornata di martedì sembrano anche suggerire una distanza piuttosto marcata della Dea bendata della fortuna. Come al solito, nulla di cui dobbiate preoccuparvi veramente, cercate di non indisporla.