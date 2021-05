Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, nel corso di questo martedì sarete interessati dal transito non esattamente positivo della Luna, unito a quello di Marte leggermente dissonante. Nulla di eccessivamente brutto dovrebbe attendervi, non preoccupatevi, ma un’idea vincente potrebbe essere quella di rimandare il più possibile ogni impegno inutile, o comunque di secondaria importanza.

Potreste anche essere leggermente rallentati, incappando in alcuni ritardi di qualche tipo, dovuto ad una serie di impegni difficili da fronteggiare. Ottimi, però, tutti i vari rapporti che costellano la vostra vita!

Oroscopo Leone, 25 maggio: amore

Voi del Leone impegnati in una relazione, questo martedì godrete di una serena e tranquilla giornata! Potrete trovare nella vostra dolce metà il supporto fondamentale per andare oltre a tutte le piccole difficoltà che sembrano caratterizzare la vostra giornata, trovando anche un aiuto per risolvere alcuni problemini quotidiani.

Nulla di entusiasmante attende voi single, ma questo non dovrebbe impedirvi di divertirvi!

Oroscopo Leone, 25 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, invece, dovrebbe essere tutto sommato tranquilla, anche se non al massimo della forma possibile. Seppur dovreste essere in grado di completare le vostre abituali mansioni senza troppe difficoltà, un qualche leggero ritardo potrebbe danneggiare i vostri progetti a lungo termine. Cercate solo di fermarvi un attimo a riflettere, calmando i vostri pensieri, e non abbiate timore a chiedere l’aiuto di qualcuno nel caso lo riteneste necessario!

Oroscopo Leone, 25 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna in qualche modo vuole essere al vostro fianco, cari nati sotto il Leone, ma senza avere un’influenza in grado di modificare drasticamente la vostra vita. Una sorpresa, una notizia gratificante o una piccola vittoria economica sembrano attendervi!