Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Questo martedì, cari amici dei Pesci, sembra volervi mettere al centro di una sorta di litigio astrale che avverrà nella vostra orbita. Da una parte la Luna e Marte cercheranno di donarvi un generale senso di benessere nei vari aspetti della vostra vita. Ma dall’altra vi troverete a fronteggiare Mercurio, Venere e il Sole che comprometteranno notevolmente il vostro umore e la voglia di impegnarvi.

Un buon aumento della passionalità vi permetterà di provare una buona giornata sotto il punto di vista amoroso e relazionale, mentre voi single potrete contare anche su una buona dose di socievolezza!

Leggi l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 25 maggio: amore

Il piano amoroso, cari Pesci, non sembra essere intaccato dai transiti che animeranno la vostra orbita celeste. All’interno delle coppie stabili dovrebbe regnare la tranquillità, soprattutto se nell’ultimo periodo aveste dovuto affrontare un qualche tipo di difficoltà o problema tra voi.

Mentre voi cuori solitari, grazie alla rinnovata socialità potrete ottenere alcune importanti conquiste, che starà a voi decidere come far sviluppare!

Oroscopo Pesci, 25 maggio: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa, perché sembra essere colpita in maniera piuttosto marcata dai transiti negativi della giornata. Seppur dovreste essere in grado di concludere le cose essenziali, la vostra compromessa voglia di impegnarvi non vi permetterà di fare alcun passo avanti sulla strada del successo, o rispetto ai progetti che avete in mente di iniziare.

Oroscopo Pesci, 25 maggio: fortuna

Infine, potrebbe rivelarsi una buona idea evitare di sperare nel supporto della Dea bendata della fortuna. Sembra essere abbastanza distratta e poco intenzionata ad influenzare la vostra giornata, carissimi nati sotto il segno dei Pesci.