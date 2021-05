Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il vostro martedì non sembra essere un granché positivo a causa di qualche dissonanza particolarmente marcata. In particolare, i dissonanti Mercurio, Sole, Venere e Giove avranno notevoli ripercussioni sia sulla vita amorosa che su quella lavorativa, causando una serie di inutili e pesanti litigi, che all’atto pratico non porteranno nessuna conseguenza positiva.

Dal conto vostro, cercate di evitarli il più possibile, anche se spesso la causa del litigio è l’altra persona interessata. Occhio in particolar modo alla vostra serata, dove potreste incappare in brutte situazioni con la vostra dolce metà.

Oroscopo Sagittario, 25 maggio: amore

La vostra mattinata amorosa sembra essere abbastanza tranquilla e priva di problemi, cari Sagittario. Tuttavia, la serata sembra promettervi un brutto litigio con la vostra dolce metà, che potrebbe tranquillamente essere evitato.

Nel caso vi fosse possibile, cercate di evitare di passare la serata in sua compagnia, avrete modo di recuperare quando le cose si metteranno meglio, ma per ora è importante che pensiate alla vostra tranquillità!

Oroscopo Sagittario, 25 maggio: lavoro

Sotto il piano lavorativo, invece, dovreste poter contare una buona produttività, portando a termine tutti i vari impegni più importanti e rispettando le vostre scadenze. Ma occhio ai rapporti con colleghi e superiori, che sembrano essere decisamente conflittuali e poco costruttivi.

Cercate, anche in questo caso, di evitare i litigi, sapete che non portano mai a nulla di buono.

Oroscopo Sagittario, 25 maggio: fortuna

Infine, in questo contesto a metà tra il positivo e il negativo sarebbe meglio non fare troppo affidamento sulla Dea bendata della fortuna. Oltre ad essere distratta, è anche distante dal vostro segno e non riesce a garantirvi delle buone opportunità o situazioni.