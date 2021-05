Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, nel corso di questo martedì gli astri sembrano volervi suggerire la necessità di stare ancora un po’ attenti a quello che vi succede attorno. Infatti, seppur Marte occupi una posizione decisamente positiva e gratificante, l’opposizione della Luna sembra limitarne notevolmente gli effetti positivi.

Il luminare notturno sembra volervi rallentare un po’, facendovi magari incappare in alcuni ritardi sul posto di lavoro. Occhio alla sfera privata e relazionale, che sembra volervi presentare un litigio con qualcuno della vostra cerchia più stretta.

Oroscopo Toro, 25 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, prestate particolare attenzione a come vi rivolgete alla vostra dolce metà questo martedì. Sembra, infatti, che gli astri suggeriscano l’insorgere di un qualche brutto litigio, e potrebbe essere proprio con il vostro partner.

Voi Toro single nel caso decidiate di uscire a conoscere qualcuno di nuovo, occhio alle parole che usate e a come vi atteggiate perché potreste dare un’immagina scorretta di voi agli altri.

Oroscopo Toro, 25 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, invece, sembra configurarsi come abbondantemente positiva, seppur non vi dovrebbero attendere grosse possibilità di cambiamento o avanzamento di carriera. Oltre a questo, prestate anche molta attenzione a tutti quei progetti e alle mansioni che hanno una scadenza vicina, perché in queste giornate la Luna sembra volervi rallentare notevolmente e potreste finire per non rispettarle.

Oroscopo Toro, 25 maggio: fortuna

Benino anche per la fortuna, ma come il resto degli aspetti, non certamente eccellente. Guardatevi bene attorno, perché quando le sorprese sono piccole è facile non vederle e perdersele, ma anche se fosse non disperatevi!