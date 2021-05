Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Voi della Vergine sembrate essere al cospetto di una giornata interessante, ma caratterizzata da qualche particolare transito astrale leggermente ambiguo. La Luna e Marte positivi vi donano un notevole livello di energie, accentuando anche la vostra vivacità e produttività! Ma, dall’altra parte, Mercurio e Venere sembrano voler causare un certo senso di delusione in un qualche ambito della vostra vita, soprattutto però in quello amoroso.

I progetti futuri sembrano essere sempre più vicini, anche se Giove sembra promuovere qualche illusione che potrebbe deludervi notevolmente.

Oroscopo Vergine, 25 maggio: amore

La giornata amorosa, cari amici della Vergine, non sembra essere esattamente al massimo della forma possibile. È probabile che qualche battibecco passato torni a galla dato che non aveva trovato una reale soluzione, rovinandovi notevolmente l’umore, ma anche il rapporto con la vostra dolce metà.

Cercate di mantenere la calma e allacciatevi le cinture, perché questa situazione sembra volersi protrarre a lungo.

Oroscopo Vergine, 25 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, però, dovreste essere veramente in grado di dare il massimo! Grandi energie illuminano la vostra giornata e una buona dedizione, oltre alla voglia di impegnarvi, vi permetteranno di concludere gran parte delle cose che vi siete prefissati. Seppur potreste pensare che i vostri piani per il futuro stiano prendendo il via, tenete a mente che Giove porta con sé delle illusioni che potrebbero lasciarvi una qualche cocente delusione nel cuore.

Oroscopo Vergine, 25 maggio: fortuna

La Dea bendata, però, non sembra volervi aiutare in larga misura nel corso di questa giornata, amici nati sotto la Vergine. Sul lavoro darete il massimo, mentre nella relazione è proprio arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, dovete farcela da soli, non con qualche aiuto esterno, le gratificazioni alla fine saranno decisamente migliori!