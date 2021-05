Lunedì 24 maggio 2021 va in onda in prima serata un action movie con Denzel Washington e Ryan Reynolds, due attori molto apprezzati del genere. Il film Safe House – Nessuno è al sicuro andrà in onda alle 21:30 su Italia1. Una piccola curiosità: al Box Office italiano il film aveva incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 2,8 milioni di euro.

Safe House – Nessuno è al sicuro: il cast del film in onda lunedì 24 maggio 2021 su Italia1

Safe House – Nessuno è al sicuro (in lingua originale solamente conosciuto come Safe House) è un film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa. Il regista svedese di origine cilena è qui alle prese con il suo primo lavoro in lingua inglese e lo fa con un cast degno di nota.

I due protagonisti infatti sono Denzel Washington e Ryan Reynolds, entrambi attori statunitensi di fama mondiale.

Il primo, Denzel Washington, è un attore riconosciuto nel mondo intero grazie anche ai riconoscimenti della critica che gli hanno portato in dote ben due premi Oscar: uno come miglior attore non protagonista per il film di guerra Glory – Uomini di gloria, un film drammatico del 1989, e uno come miglior attore protagonista per il suo ruolo di poliziotto corrotto nel film poliziesco Training Day del 2001.

Il secondo interprete protagonista del film è Ryan Reynolds, attore canadese naturalizzato statunitense. Nel corso della sua carriera ha preso parte a svariati progetti che godevano dell’attenzione sia del pubblico che della critica, divenendo anche apprezzato tra i più giovani per la sua partecipazione a film supereroistici tratti da due cosa di fumetti contrapposte: Lanterna Verde, appartenente al mondo DC Comincs, nel 2011 e i due film di Deadpool (2016 – 2018) legati all’universo Marvel.

Denzel Washington nei panni di Tobin Frost è un ex agente della CIA che dopo aver ripudiato alcuni ideali del suo mondo viene per questo punito.

Fatto prigioniero dai suoi ex colleghi per essere interrogato in un posto sicuro, quella safe house che dà il titolo al film, si ritrova invece mira dell’attacco di un gruppo di mercenari dal quale riesce a scampare grazie all’aiuto di Matt Weston, l’attore Ryan Reynolds. Salvato da quest’ultimo i due saranno costretti a fare squadra per sgominare i mercenari.