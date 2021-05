Dopo lo stop dovuto ai risultati non tanto entusiasmanti, Game of Games ci riprova e torna in televisione su Rai2. Il giorno scelto per il ritorno del game show è martedì 25 maggio 2021 e vede al timone della trasmissione sempre Simona Ventura, che si dice carica per il ritorno in tv.

Game of Games – Gioco Loco: Simona Ventura ci riprova con la carica di sempre

Da quando il game show aveva fatto il suo debutto le vicende legate agli ascolti erano state alterne ed avevano portato la Rai a decidere di dare nuova linfa al programma operando qualche cambiamento. Una pausa forzata, insomma, fino a quando non è arrivato l’annuncio del ritorno di Game of Games proprio dalla sua conduttrice.

Simona Ventura ha infatti lanciato l’indiscrezione dal suo account ufficiale di Instagram con una storia nella quale si è detta entusiasta ed ha ricordato quanto tempo mancasse alla messa in onda. Tornerà così Game of Games con le sue puntate rimanti che sono state registrate a cavallo tra gennaio e febbraio in Portogallo, come recentemente dichiarato proprio dalla conduttrice in una intervista a Fabio Fazio.

Riuscirà questa volta lo show a convincere il pubblico a guardare le divertenti sfide che lo contraddistinguono?

I fan della conduttrice potranno scoprirlo direttamente martedì 25 maggio 2021 quanto il game show verrà riproposto in prima serata.

Game of Games – Gioco Loco: come funziona lo show di Simona Ventura

Il gioco dei giochi, chiamato all’italiana, consiste in una serie di sfide per i concorrenti che ne prendono parte. La particolarità sta nel fatto che le divertenti sfide non vengono effettuate interamente dai concorrenti ma vengono svolte dai vip di puntata da loro scelti. Il tipo di sfide pazze che svolgono i partecipanti danno il giusto sottotitolo al programma ovvero Gioco Loco.

Nella fase iniziale del gioco infatti si sfidano i vip scelti, uno a testa per concorrente nella rosa tipicamente composta da 6 personaggi famosi, che dovranno vincere la sfida per mandare il concorrente alla fase successiva.

Questa fase è detta sedia musicale dove dapprima si sfidano i 6 concorrenti qualificati e poi i 6 vip per qualificare due coppie composte da un nip ed un vip.

La terza fase del gioco è quella della botola. Le due coppie si sfidano in un quiz all’ultima domanda che sancirà il giocatore nip che andrà al gioco finale, detto proprio Gioco dei Giochi, durante il quale proverà a vincere il montepremi in palio.