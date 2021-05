Le Iene tornano stasera, martedì 25 maggio, con una nuova puntata su Italia 1 dalle 21.10. Secondo le anticipazioni fornite da Mediaset e dalle Iene, sono tanti i servizi in programma. Tra questi, lo scherzo a Khaby Lame e l’intervista ai Sottotono.

Anticipazioni Le Iene martedì 25 maggio: lo scherzo a Khaby Lame

Stasera alle Iene andrà in onda lo scherzo a Khaby Lame, realizzato dalla iena Sebastian Gazzarini in collaborazione con i manager del ragazzo. Khaby Lame è un giovane influencer di 21 anni di origini senegalesi, tra i più seguiti sui social. Il suo profilo Instagram ha 15 milioni di follower, quello Tik Tok 50 milioni.

Tuttavia, ha un punto debole: l’inglese. E qua entrano in gioco le Iene. Il ragazzo, infatti, è convinto di seguire delle lezioni di inglese per migliorare la sua conoscenza della lingua, ma si tratta di una farsa funzionale allo scherzo. La finta figlia del professore, infatti, sostiene di avergli scattato delle foto compromettenti ed è pronta a divulgarle. La carriera dell’influencer potrebbe essere quindi a serio rischio e Lame sarà in serie difficoltà, soprattutto perché subirà anche ricatti e proposte hot. Khaby Lame sarà in studio durante la puntata per commentare il suo scherzo.

Anticipazioni le Iene martedì 25 maggio: l’intervista ai Sottotono

Durante la puntata delle Iene di stasera andrà in onda una doppia intervista ai Sottotono. Si tratta di un duo musicale composto dal rapper Tormento e dal produttore Big Fish. A distanza di 20 anni, il duo torna sulla scena musicale con il singolo Mastroianni, che anticipa l’album Originali in uscita il 4 giugno. Durante l’intervista, Tormento e Big Fish racconteranno la loro vita privata e i progetti discografici in cantiere.

Anticipazioni le Iene martedì 25 maggio: uno scherzo ad Aiello?

Le anticipazioni ufficiali Mediaset e Iene non riportano uno scherzo ad Aiello, ma ieri sera la iena Nicolò De Devitiis ha pubblicato su Instagram un paio di storie taggando sia la redazione delle Iene sia il cantante.

Nella prima, si vede l’inviato molto divertito nel backstage della redazione circondato dalle forze dell’ordine, probabilmente attori. Nella seconda, la iena riprende da uno schermo collegato a una telecamera Aiello visibilmente preoccupato a colloquio coi carabinieri. A commento della storia, De Devitiis ha scritto: “Dalla regia vediamo qualcuno che si è spaventato un pochino…appena appena.

Mi sa che non era ibuprofene. Domani a redazione le Iene, Aiello perdonaci”. Che il cantante di Ora a Sanremo 2021, sia stato vittima di uno scherzo delle Iene?