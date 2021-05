In tanti avranno ricordo di Carolina Marconi, la showgirl di Caracas, Venezuela, che fu una delle principali concorrenti deali reality di Canale 5 per eccellenza, il Grande Fratello, nel corso della quarta edizione, nel 2004. Showgirl ma anche modella attrice e anche cantante, la Marconi è recentemente tornata a far parlare di sé e della sua vita privata, nella quale ha dovuto affrontare un’operazione per asportare un tumore al seno. Sui social, lo sfogo della showgirl che si trova ora all’inizio della chemioterapia: il personale e coraggioso racconto della sua battaglia contro il male.

Carolina Marconi e la lotto contro il tumore al seno

Era stata la stessa Carolina Marconi a raccontare su Instagram qualche giorno fa di aver ricevuto la diagnosi di un tumore al seno qualche settimana prima: “Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere anche se non è facile un periodo brutto della mia vita – iniziava così la Marconi a raccontare del tumore – Il 24 marzo mi hanno diagnostico un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto e mi si è gelato il sangue, sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine“.

La diagnosi, Carolina Marconi: “Distrutta, mi mancava l’aria, ero persa“

Un momento di terribile sconforto, di paura e solitudine, di contatto tangibile con un mondo di certezze che all’improvviso sembra sgretolarsi ad ogni passo: “Mi sentivo finita come donna, distrutta, mi mancava l’aria, ero persa… Sono diventata rossa come un peperoncino anche se non si vedeva perché sono scuretta… Mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi“.

Il racconto dell’operazione: “Difficile, è durata più o meno 8 ore“

Successivamente, la Marconi si è sottoposta all’operazione per asportare il tumore il 6 aprile scorso, racconta sempre sui social ai suoi follower aprendosi del tutto sulla sua intimità: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore perché all’asportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella.

Ebbene sì, ho sacrificato la mia mamma per evitare la radio“. Fortunatamente l’operazione è andata nel migliore nei modi ma successivamente, l’esito dell’esame istologico: “Devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione… Non vi racconto quel giorno, esattamente il 4 maggio, mi è ricrollato il mondo addosso“.

Con coraggio e determinazione però, la Marconi racconta la presa di coscienza e al tempo stesso la forza, venuta a galla come un istinto dal potere superiore: “Sono momenti di vita che vorresti non ti accadessero mai ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre“.

L’inizio della chemioterapia, la forza e la determinazione: “Inizierò la chemio a metà giugno“

A distanza di pochi giorni da questo lungo post, la Marconi è ritornata su Instagram per raccontare il seguito e l’inizio delle cure: “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole – racconta la Marconi dopo qualche giorno trascorso a Formia insieme alla famiglia – Fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola“.

Qualche piccola remora c’è, ma il coraggio della Marconi è una boccata di umanità e forza d’animo per tutte le persone che come lei affrontano la terapia: “Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno, dicono che dopo la chemio ti crescono mossi cavolo io li ho lisci… Vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa (è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto) mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite“.

Non perde il sorriso la showgirl che cerca, come da lei spiegato, di andare alla ricerca del lato positivo anche in questo momento molto difficile della sua vita: “Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma nn e’ un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare. Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità, l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini, e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte“.