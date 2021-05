Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, il mercoledì che si configura al vostro orizzonte sembra promettervi un cielo veramente ottimo e gratificante! I rapporti in generale godono di un clima veramente vantaggioso per voi, anche se l’opposizione della Luna continua a darvi alcuni fastidi non trascurabili.

In particolare, potrebbe rallentarvi notevolmente, arrivando quasi a bloccare i progetti che state cercando di attuare nella vostra vita. Sul posto di lavoro, però, le cose dovrebbero andare abbastanza bene, garantendovi la possibilità di concludere alcuni accordi vantaggiosi o di iniziare progetti gratificanti e divertenti! Buone le possibilità che vi si parano davanti all’interno della sfera amorosa!

Oroscopo Acquario, 26 maggio: amore

Voi che da tempo siete impegnati in una relazione stabile e gratificante, questo mercoledì godrete di un ottimo cielo sereno!

L’aspetto sentimentale della relazione gode di ottimi influssi, mentre quello passionale sembra essere leggermente carente. In ogni caso, approfittatene per far sentire apprezzata la vostra dolce metà, ve ne sarà sicuramente grata e l’intesa tra voi potrebbe uscirne ancor più giovata!

Oroscopo Acquario, 26 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo, cari Acquario, potrebbe soffrire leggermente del brutto influsso che la Luna vuole avere nella vostra giornata. Non preoccupatevi più di molto, non dovrebbe intaccare la vostra produttività generale o il completamento delle vostre mansioni abituali.

La sua negatività sembra potersi ripercuotere sui progetti che vorreste attuare per il futuro, e potrebbe rivelarsi un’idea migliore magari lasciarli un attimo lì in pausa.

Oroscopo Acquario, 26 maggio: fortuna

Infine, l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra bella giornata sembra essere abbastanza marcato! Lei dovrebbe rendervi più tranquilli nell’affrontare le piccole sfide del quotidiano, senza farvi schiacciare o soccombere.