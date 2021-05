Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, all’orizzonte vi attende un mercoledì veramente solare e positivo, anche se la Luna continua ad occupare una posizione veramente poco serena. Qualche piccolo ritardo o rallentamento sembra ancora potervi interessare per quanto riguarda la sfera lavorativa, anche se mantenendo la calma potrete fare tranquillamente fronte a qualsiasi problema!

Non temete, perché sembrano esserci anche ottime possibilità di guadagno nell’aria nel corso di queste giornate, basta saperle cogliere! In serata vi attendono momenti di serenità e spensieratezza con la vostra dolce metà o con gli amici di sempre.

Oroscopo Leone, 26 maggio: amore

Sotto il piano sentimentale, amici del Leone, dovreste poter trascorrere una giornata piuttosto serena e piacevole, soprattutto dopo la fine del turno lavorativo. Le cose con il vostro partner dovrebbero procedere a gonfie vele, garantendovi serenità e tranquillità!

Mentre voi amici single potreste provare a conquistare qualche bel cuore, seppur gli astri non suggeriscono nuove relazioni nel vostro futuro.

Oroscopo Leone, 26 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, invece, si potrebbe presentare come leggermente travagliata per voi del Leone. Non aspettatevi grossi problemi, non c’è neppure nulla di cui preoccuparsi veramente, ma potreste sentirvi leggermente abbattuti e tristi per non aver raggiunto i traguardi che vi eravate fissati. Cercate di passare inosservate ed escludete i pensieri negativi, gli affari sembrano andare comunque bene in giornata!

Oroscopo Leone, 26 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, sembra non essere minimamente interessata ad avere un’influenza positiva nella vostra giornata, cari Leone. Non significa che allora assumerà una posizione negativa, ma non aspettatevi alcuna grande opportunità fortunata.