Torna in televisione su Italia1 lo stravagante mondo di Alice e tutti i suoi strampalati amici. Rivedremo lo Stregatto, il Bianconiglio ed il Cappellaio matto per la loro ultima avventura in Alice attraverso lo specchio, film del 2016 che andrà in onda mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21:20. Tutte le curiosità sul cast e sulla trama del film.

Alice attraverso lo specchio: il cast del film in onda su Italia1

Alice attraverso lo specchio (dal titolo in lingua originale Alice Through the Looking Glass) è un film del 2016 diretto da James Bobin, regista esperta di opere per tutta la famiglia come i Muppets e Dora e la città perduta.

Il film è il sequel di Alice in Wonderland del 2010 che invece fu diretto dal regista statunitense Tim Burton, che girò la pellicola con il suo stile inconfondibile tracciando le linee per i colori e le ambientazioni del secondo capitolo occupandosi anche della produzione del secondo capitolo.

Entrambi i film sono liberamente ispirati al romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò dello scrittore Lewis Carroll, anche se i due lavori si pongono come successivi all’opera narrando le vicende posteriori di una Alice ormai 19enne.

Tra gli interpreti del film figurano Mia Wasikowska, giovane attrice australiana che interpreta la protagonista Alice; l’eccentrico Johnny Depp, attore che da sempre ha abituato bene i suoi fan con interpretazioni di personaggi stravaganti e si conferma in questa pellicola mettendosi dei panni del Cappellaio matto.

Il ruolo dell’antagonista della vicenda, già vista nel primo film, spetta ad Anne Hathaway che interpreta la Regina di Cuori; al suo fianco ci sarà il suo innamorato Il Tempo interpretato dall’attore e regisa Sacha Baron Cohen.

Alice attraverso lo specchio: la trama del film in onda su Italia1 mercoledì 26 maggio 2021

Alice è ormai cresciuta e gira il mondo come capitano di una nave, alla ricerca di quelle avventure che hanno fatto parte del suo passato.

Ormai stanca dell’aristocrazia cerca l’ennesima avventura inseguendo quello che sembra essere il suo amico Brucaliffo, finendo quindi in uno specchio magico che la riporterà dai suoi strampalati amici del Mondo delle Meraviglie.

Ma le cose non vanno bene come le ricordava Alice tanto da ritrovare il Cappellaio matto quasi in fin di vita. La giovane donna sarà quindi pronta a tutto pur di salvare il Cappellaio ed il Mondo delle Meraviglie, mettendosi contro il Tempo in persona.