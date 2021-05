Nella prima serata di mercoledì 26 maggio 2021 Rai2 proporrà la commedia dal titolo Dove eravamo rimasti. Il film parla della storia di una rockstar cinquantenne che abbandona la sua famiglia per tentare la fortuna in un’altra città. Il cast e la trama del film con Meryl Streep nel ruolo della protagonista.

Dove eravamo rimasti: il cast e le curiosità sul film in onda il 26 maggio su Rai2

Dove eravamo rimasti (dal titolo in lingua originale Ricki and the Flash) è un film del 2015 diretto da Jonathan Demme. Il regista statunitense deve la sua grande fama al film Il silenzio degli innocenti, opera apprezzata da pubblico e critica che gli vale il premio Oscar come miglior regista nel 1992.

In questa occasione dirige una commedia dove la figura della protagonista è ispirata alla vita della suocera di Diablo Cody, una scrittrice statunitense conosciuta in patria, che faceva parte di una band realmente esistita e che suonava di solito in un locale nel New Jersey. La stessa Diablo Cody, premio Oscar per la sceneggiatura di Juno, in questo lavoro ricopre il ruolo di sceneggiatrice.

Il cast di attori vede Meryl Streep ad interpretare la protagonista della storia Ricki Rendazzo. L’attrice statunitense è una delle interpreti più importanti del cinema a stelle e strisce e forse dell’intero mondo, già vincitrice di ben 3 premi Oscar.

Gli altri attori del cast sono Kevin Kline ad interpretare Pete Brummel, Mamie Gummer nei panni di Julie Brummel e Sebastian Stan in quelli di Joshua Brummel.

Dove eravamo rimasti: la trama del film sul film in onda il 26 maggio su Rai2

Rick è una rocker che ha sacrificato la sua vita privata pur di tentare di realizzare il sogno della sua vita: diventare famosa ed avere successo nel mondo della musica. Pur di seguire il suo sogno ha rinunciato a vedere crescere i suoi 3 figli, in seguito anche alla rottura del rapporto con l’ormai ex marito.

Un evento inaspettato però la metterà di nuovo in contatto con la sua famiglia e con l’ex compagno che ormai si è rifatto una vita con una nuova compagna. Da qui nascerà una sorta di resa dei conti con i suoi cari ma anche con se stessa.