Lutto per Carlo Ancelotti: morta Luisa Gibellini, la 63enne ex moglie dell'allenatore malata da tempo

Lutto per il celebre allenatore di calcio Carlo Ancelotti: è di queste ore la notizia della morte di Luisa Gibellini, l’ex moglie dell’allenatore. Secondo quanto emerso, la donna è scomparsa all’età di 63 anni dopo aver lottato per lungo tempo contro la malattia che. Aggravatasi negli ultimi giorni, l’allenatore dell’Everton era volato dall’Inghilterra in Italia per starle accanto.

Lutto per Ancelotti: morta l’ex moglie Luisa Gibellini

È morta alla sola età di 63 anni Luisa Gibellini, l’ex moglie di uno degli allenatori di calcio italiani più stimati a livello internazionale, Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riportato dalle fonti vicine alla famiglia, la Gibellini, malata da tempo, sarebbe peggiorata negli ultimi giorni per spegnersi in queste ore a causa di una grave malattia degenerativa. Luisa Gibellini e Carlo Ancelotti sono stati l’uno al fianco dell’altro per ben 25 anni di matrimonio, sino alla loro separazione avvenuta nel 2010: un amore che ha dato alla luce i loro due figli, Katia e Davide. Figli che hanno seguito successivamente il padre in Inghilterra per ragioni differenti essendo Davide il primo assistente del padre all’Everton e Katia la moglie del nutrizionista del Liverpool.

Luisa Gibellini, la “signora degli elicotteri”

Grande sportiva e appassionata di calcio, la Gibellini è sempre stata al fianco di Ancelotti, prima della loro separazione, anche sul campo dal calcio. Rinomata e nota la sua passione per il volo, in molti la ricordano proprio come “la signora degli elicotteri”: la Gibellini aveva infatti preso il brevetto da pilota di elicottero nel 1999 e tantissimi appassionati di calcio e non solo ricorderanno i suoi viaggio e i suoi atterraggi per andare a prendere il marito allenatore a Milanello quando Ancelotti allenava il Milan. A fronte del peggioramento delle sue condizioni di salute, proprio Carlo Ancelotti al termine della partita del suo Everton contro il Machester City si è messo su un aereo ed è volato in Italia per stare accanto all’ex moglie, deceduta secondo le fonti nella notte di domenica.