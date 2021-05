Gianni Sperti ha attaccato un Cavaliere a Uomini e Donne, nella puntata del 27 maggio. Il protagonista in questione del dating show era Armando Incarnato. Tra il Cavaliere partenopeo e l’opinionista ci sono state sempre tante polemiche negli anni. Stavolta, però, lo scambio d’opinioni è stato molto diretto.

Gianni Sperti diretto contro Armando Incarnato, le parole dell’opinionista

Gianni Sperti è stato molto diretto contro Armando Incarnato durante la puntata del 27 maggio di Uomini e Donne. L’opinionista è intervenuto più volte nel racconto del Cavaliere, che, a centro studio, battibeccava con una Dama.

Armando Incarnato provava a convincere il pubblico e Maria De Filippi d’essersi redento e di voler seguire le regole del programma, quando ha improvvisamente sbottato contro l’opinionista: “Quando hai finito di venire a Napoli e di prendere informazioni su di me… Chiedi di me… Smettila“.

L’opinionista ha risposto per le rime all’accusa del Cavaliere, usando parole molto dirette: “Ho una vita fuori… Che me ne frega a me di Armando Incarnato… Sei la peggiore persona che mi sia capitata in vent’anni di Uomini e Donne“. Gianni Sperti ha sottolineato la sua scarsa stima nei confronti di Armando Incarnato: “Non vorrei mai accanto a me una persona come te“.

Gianni Sperti contro Armando Incarnato, Mara De Filippi ha una curiosità su Gemma Galgani

Gianni Sperti ha espresso la sua opinione nei confronti di Armando Incarnato in modo molto diretto. Ma anche Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani una precisazione.

La Dama ha ballato con Aldo, dopo averlo accusato per ore di averla presa in giro. La conduttrice ha voluto delle spiegazioni da Gemma Galgani a riguardo: “Quando sento Gemma dirti determinate cose, poi vi vedo ballare felice, dico forse vedo male… Mi stupivo“. La Dama ha dato una spiegazione sibillina: “L’ho fatto per buona creanza“, confermata anche da Aldo: “L’ha fatto per educazione“.

Tina Cipollari, invece, ha dato la sua visione ironica della faccenda: “Semplicemente perché non si ricorda quello che ha fatto ieri“.

