Torna in televisione la commedia dedicata alle disavventure sgangherate di un gruppo di 4 amici fuori di testa. Il film Una notte da leoni è pronto a tornare in tv questa sera giovedì 27 maggio 2021 alle 21:20 su Italia1, riportando sul piccolo schermo il gruppo di amici composto da Doug Billings, Phil Wenneck, Stuart Price e Alan Garner. Il cast e la trama del film.

Una notte da leoni: il cast del film in onda su Italia1 giovedì 27 maggio 2021

Una notte da leoni (in ligua originale The Hangover) è un film del 2009 diretto da Todd Phillips, il regista statunitense che curata tutta l’intera trilogia dedicata al gruppo di 4 amici.

Recentemente il regista è tornato alla ribalta grazie al film Joker, acclamato dalla critica e pluricandidato agli Oscar, che è riusito a regalare l’ambito premio all’interprete del suo personaggio principale, il bravissimo Joaquin Phoenix.

Gli interpreti che hanno recitato i 4 attori protagonisti del film sono passati alla storia per la trilogia divenuta cult e sono spesso ricollegati alle loro figure. Uno dei protagonisti è Bradley Cooper, attore statunitense apprezzato per le interpretazioni in American Sniper ed Il lato positivo ma ricordato anche per la sua prima regia legata ad A star is born.

Gli altri protagonisti sono interpretati da Ed Helms, nel ruolo di Stuart “Stu” Price; Zach Galifianakis che interpreta il personaggio che lo ha consacrato al grande pubblico Alan Garner, stralunato e stravagante uomo che ne combina di ogni; infine Justin Bartha interpreta Douglas “Doug” Billings, il più sfortunato del gruppo.

Una notte da leoni: la trama del film in onda su Italia1

Il film Una notte da leoni segue le stravaganti avventure del gruppo di amici sopra citato che per celebrare l’addio al celibato di Doug si ritrovano a passare una notte indimenticabile a Las Vegas.

La mattina dopo 3 dei 4 amici si ritrovano però in una suite di un prestigioso hotel di Las Vegas senza riuscire a ricordare cosa fosse successo la sera prima. In più si rendono conto del fatto di aver perso Doug senza riuscire a sapere dove fosse. Da qui parte quindi la ricostruzione della nottata appena trascorsa che li porterà in giro per la città alla ricerca di indizi per ritrovare l’amico perduto.