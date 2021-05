Nuovo bando di concorso per 162 posti a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 18/05/2021. Si ricercano operatori socio-sanitari.

Concorso a Napoli: i requisiti per fare domanda

Per presentare domanda è necessario avere i seguenti requisiti:

cittadinanza europea;



idoneità fisica all’impiego;



godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo

non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;



diploma d’istruzione secondaria di primo grado;



titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la vigente normativa.

Concorso a Napoli: come fare domanda

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sito, secondo le modalità di seguito indicate. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.

Se tale giorno di scadenza è festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda né apportare rettifiche o aggiunte.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 17/06/2021.

Concorso: i dettagli sulle prove d’esame

Ecco alcune informazioni sulle prove d’esame che i candidati dovranno sostenere.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.



La prova orale sarà un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica. La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

La data, l’ora e la sede di espletamento delle prove saranno comunicate esclusivamente sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valenza di notificazione.

Nel caso di un numero di candidati superiore a 100, l’Azienda si riserva di procedere all’espletamento di una prova preselettiva.

Consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o logica nonché vertenti sulle materie oggetto della prova pratica