Il segreto è pronto a svelare i suoi ultimi sviluppi nell’ultimo appuntamento della stagione che andrà in onda per l’occasione in prima serata su Canale5 la sera di venerdì 28 maggio 2021.Volgono così al termine, almeno per ora, le trame della soap spagnola arrivata alla dodicesima stagione dal titolo La rinascita di Puente Viejo. Cosa accadrà nella puntata del 28 maggio.

Il segreto – La rinascita di Puente Viejo: il finale di stagione

Arriva all’ultimo appuntamento stagionale la serie televisiva spagnola che ha fatto breccia nei cuori dei tanti appassionati che seguono ormai da anni le vicende di Puente Viejo.

La dodicesima stagione volge al termine con l’episodio che andrà in onda venerdì 28 maggio 2021 su Canale5.

Il segreto – La rinascita di Puente Viejo: la trama dell’ultima puntata

Nell’ultimo episodio de Il segreto vedremo Emilia alle prese con le conseguenze di un piccolo incidente in mezzo alla folla, per le quali dovrebbe recarsi in ospedale. Nel frattempo Jean Pierre vorrà convincere Isabel a sposarsi in Francia in modo tale da poter realizzare lì la loro prossima opera insieme. Antonita verrà consolata da Onesimo per un provino andato a male e sembrerà scattare qualcosa tra i due.

Alicia si reca da Tomas convinto che sia stato lui a salvarla durante il comizio.

Intanto Begona dice alla figlia Marta che è stato lei a provocare la morte di Ramon. Mentre Onesimo e Antonita decidono di convolare a nozze in gran segreto, un altra coppia decide di fare a meno del loro amore per il bene di tutto: parliamo di Adolfo e Marta.

Un’esplosione alla fabbrica metterà nei guai Don Filiberto che cercherà riparo da Francisca, senza alcun successo. L’attentato alla fabbrica smuoverà diversi personaggi a correre in aiuto di alcuni personaggi coinvolti nell’accaduto.

Rosa per la gelosia nei confronti di Marta accusa Adolfo di essere il colpevole dell’omicidio di Ramon.

Il ragazzo sarà dunque costretto a scappare dalle autorità. Negli stessi istanti Emilia confesserà a Marcela che sta per morire, dando un grande dolore alla donna che non saprà gestire la notizia.

La parte finale degli episodi vedrà protagonisti Isabel e don Ignacio, che sembreranno avere un avvicinamento che però non porterà a quello che spera la donna.