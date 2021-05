Isabella Ricci chi è: data di nascita, lavoro e vita privata della dama di Uomini e Donne

Isabella Ricci è la dama dai capelli argentati che ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne Over, guadagnandosi la rivalità con la storica Gemma Galgani. Elegante, pacata e raffinata, Isabella Ricci non ha mai lasciato trapelare troppo del suo passato e della sua vita privata, almeno fino alla rivelazione di Tina Cipollari durante la puntata del 26 maggio.

Isabella Ricci: età, altezza e il segreto sul suo passato da modella

Isabella Ricci non è presente su Instagram e l’assenza dai social ha contribuito ad aumentare la curiosità sulla sua vita e sul suo passato. La Ricci è nata nell’ottobre del 1959 a Roma, e ha 62 anni.

È alta 1,83 m ed è imprenditrice di successo nel settore del pet care. Tina Cipollari ha svelato che Isabella Ricci, prima di diventare imprenditrice e di laurearsi, è stata una modella di successo che ha sfilato anche a Parigi: “Un mio amico stilista mi ha detto che sei stata una grande modella e che le foto venivano pubblicate sui grandi giornali”, ha indagato la Cipollari durante la puntata di Uomini e Donne Over. Isabella ha confermato: “Sì, ero molto giovane. Sotto i 18 anni”.

Bella e dal fisico impeccabile, Isabella Ricci è sempre stata studiosa e appassionata di lettere antiche e moderne, passione che l’ha portata a laurearsi in Filosofia a La Sapienza, specializzandosi poi in Archivistica e Bibliotecaria.

Isabella Ricci: qual è la sua azienda

Isabella Ricci diventa imprenditrice nel 2000, quando fonda con altri tre soci la società Pet Village che si occupa di rifornire con prodotti di eccellenza i negozi specializzati nella cura degli animali domestici. Pet Village ha sede a Ravenna (dove vive attualmente Isabella), conta circa 50 tra dipendenti e collaboratori in tutta Italia, e ha una rete di clienti di oltre 2.500 retailer clienti. Ha appena inaugurato la nuova sede operativa di 16.000 mq e punta a svilupparsi anche in Europa.

L’azienda di Isabella Ricci ha anche inventato diversi marchi di prodotti dedicati agli animali, alla loro cura e pulizia.

Prima di avviare la propria azienda Pet Village, Isabella aveva già lavorato nel settore degli animali domestici: allevava Anci di Boxer e ed era stata responsabile per il settore allevatori di un’altra società.

Isabella Ricci, la vita sentimentale e i figli

Come mai Isabella Ricci, imprenditrice di successo, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne Over? A rivelarlo è lei stessa nel corso del programma: “È nato tutto da una richiesta scherzosa che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me.

A ottobre, per il mio compleanno, avevo chiesto loro ‘per regalo’ un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa. Pensavo che sarebbe stato più difficile, ma anche quando sono stata chiamata al centro per presentarmi ero molto tranquilla”.

Isabella ha anche raccontato qualche dettaglio sul suo passato sentimentale: “Le mie relazioni sono tutte state molto tranquille. Sono rimasta in buoni rapporti con gli ex mariti perché sono due. Mi sono sposata a 24 anni nella chiesa di Porto Venere accompagnata da mio papà.

Mi sono sposata un giorno di settembre. I matrimoni sono durati anni consistenti, non un anno”. Il secondo matrimonio, infatti, si è concluso quando lei aveva 45 anni. Isabella Ricci ha svelato di essersi dedicata molto al lavoro e di non aver mai avuto figli: “Non ho potuto averne: probabilmente, se ne avessi avuti, sarei più contenta perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini. Ho tanti amici, ma gli amici sono amici…”.

Isabella Ricci e i cavalieri del Trono Over a Uomini e Donne

Isabella Ricci è uscita con una vecchia conoscenza di Uomini e Donne Over: Biagio Di Maro, ex fiamma di Gemma Galgani, scambiando un bacio con lui.

Ha frequentato anche Aldo Farella e Riccardo ma Aldo in quel momento stava uscendo anche con Gemma. Isabella Ricci ha quindi chiuso subito la frequentazione, indispettita dal suo comportamento. La rivalità tra le due sembra quindi ingiustificata, così come le accuse di essere fredda e algida che Gemma ha rivolto a Isabella.