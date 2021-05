Torna in televisione su Rai 3 il film ispirato alla vita della principessa più famosa d’Europa. La principessa Sissi verrà trasmesso il 28 maggio 2021 alle ore 21:20, primo capitolo di una trilogia diventata culto. Tutto sul cast e la trama del film del 1955.

La principessa Sissi: il cast e le curiosità del film in onda su Rai 3

La principessa Sissi (noto in lingua originale solo come Sissi) è un film del 1955 diretto da Ernst Marischka. Il regista nella sua carriera si era specializzato in commedie musicali e in operette ma è famoso principalmente per aver diretto i tre film dedicati della saga dedicata a Sissi.

Infatti sono stati girati sempre da lui il secondo capitolo Sissi, la giovane imperatrice pellicola del 1956 ed il capitolo conclusivo dal titolo Sissi – Il destino di un’imperatrice del 1957.

Il cast del film vede Romy Schneider nei panni di Sissi. L’attrice austriaca naturalizzata francese ha legato la sua carriera al personaggio dell’imperatrice che l’ha resa nota in tutto il mondo grazie alla freschezza, all’ingenuità ed alla genuinità che l’attrice seppe infondere nel personaggio di Sissi. La lunga carriera dell’attrice è stata ricca di soddisfazioni, che tra l’altro l’hanno anche premiata in Italia con un David di Donatello speciale per il film Una donna semplice, ed anche di gossip a causa della sua storia con il divo Alain Delon ed una serie di matrimoni finiti male.

Gli altri interpreti del film furono gli attori Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad.

Una curiosità sul film ce la regala la traduzione adottata in Italia dato che i crediti della pellicola furono registrati come La principessa Sissi. Ebbene questo rappresenta un grande errore in quanto Elisabetta non fu mai principessa.

La principessa Sissi: la trama del film in onda su Rai3 venerdì 28 maggio 2021

Elisabetta è una duchessa di 16 anni che conduce una vita molto tranquilla ed adatta alla sua età, tenendosi lontana dalle trame e dagli intrighi tipici della nobiltà.

La giovane, che era affettuosamente chiamata Sissi, vede minata la sua tranquillità quando un giorno messa a repentaglio quando la zia di Elisabetta, l’arciduchessa Sofia, ha intenzione di combinare un matrimonio tra suo figlio Francesco Giuseppe imperatore d’Austria ed Elena, la sorella maggiore di Sissi.

Le due sorelle partono quindi per conoscere Francesco Giuseppe ma le cose non andranno come previsto e l’incontro tra lui e Sissi cambierà le carte in tavola donando alla giovane nobildonna una storia tutto nuova da scrivere per sé e per il suo futuro popolo.