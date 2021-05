È arrivata improvvisamente la notizia della morte di Kevin Clark, che tutti ricordano nel ruolo del bambino batterista del film cult School of Rock. Clark è morto ad appena 32 anni dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta, a Chicago. A ricordarlo sui social Jack Black, la star che aveva recitato al suo fianco in School of Rock.

Morto Kevin Clark: le cause della morte

Il famoso sito americano Tmz, ha rivelato che Kevin Clark sarebbe morto in seguito ad un incidente. Stando a quello che viene riportato, il 32enne sarebbe stato investito da una donna di 20 anni alla guida di un’auto, una Hyundai Sonata, mentre si trovava vicino a un semaforo.

Sembra che al momento la donna sia stata multata ma non arrestata.

Clark, nel 2003, aveva preso parte al cast di School of Rock con Jack Black, diventato un film icona per gli amanti del genere. Il giovane, ai tempi, interpretava il batterista Freddy “Spazzy McGee” Jones.

Quello in School of Rock è stato l’unico ruolo cinematografico di Clark che ha poi deciso di continuare a suonare la batteria e dedicarsi a quella piuttosto che alla recitazione. In alcune interviste, Clark aveva raccontato di aver ottenuto il ruolo nel film di Richard Linklater rispondendo a un semplice annuncio trovato su un giornale locale in cui si cercavano adolescenti in grado suonare la batteria, le tastiere e la chitarra.

Morto Kevin Clark: il ricordo di Jack Black

Jack Black ha voluto ricordare il “collega” e piccolo batterista ormai adulto tramite un messaggio lasciato sui social network. L’attore ha definito la notizia “devastante“. “Kevin è morto troppo presto. Un’anima bella“. L’attore conserva “tanti bei ricordi” e ora ha “il cuore spezzato“. L’ultimo pensiero Jack Black lo dedica alla famiglia del giovane e all’intera comunità della School of Rock.

In moltissimi hanno commentato il post lasciando messaggi, un duro colpo per i fan del film campione di incassi.