L’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 maggio chiude la stagione 2020/2021 del dating show. Nicola Vivarelli e altri protagonisti del famoso programma televisivo si sono seduti al centro dello studio per raccontare, per l’ultima volta, prima della pausa estiva, le loro vicende amorose.

Una coppia, di quelle che si sono formate quest’anno nel corso del programma, è tornata per raccontare il loro amore. Si tratta di Stefania e Alessandro.

Ultima puntata di Uomini e Donne, l’epilogo tra Luca Cenerelli ed Elisabetta

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 maggio alcuni protagonisti hanno raccontato gli aggiornamenti delle loro relazioni amorose.

Tra questi, Elisabetta.

La Dama dopo la tormentata storia sentimentale con Luca Cenerelli ha raccontato delle ultime uscire con Marco e del fatto che sia nato un bacio: “Scattato un bacio all’interno dell’ascensore… Ridiamo tantissimo, scherziamo tantissimo“. Il Cavaliere ha confermato l’episodio: “Le ho detto basta parlare“.

Anche Luca Cenerelli ha raccontato la recente conoscenza con Romina. Ma la storia sembra finita prima ancora di cominciare: “Ho qualche perplessità sul piano del dialogo… Non abbiamo parlato di nulla“.

Ultima puntata di Uomini e Donne, torna una coppia dal passato

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 maggio, Stefania e Alessandro, una coppia nata nel dating show, sono tornati in studio per raccontare la loro storia d’amore.

Il Cavaliere ha riservato parole molto importanti per la Dama: “Maria grazie di cuore… Per avermi veramente regalato un privilegio assoluto… Ho incontrato una donna che è un capolavoro della natura… Una persona che può migliorare un uomo“. E ancora: “Per me è la migliore“. Anche Stefania ha letto una dedica dedicata ad Alessandro: “Ho scritto due righe… Sei il vento che non mi aspettavo… Grazie per farmi sentire sempre la più bella… Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te“.

Tina ha sfruttato l’occasione per stuzzicare Gemma Galgani: “Peccato Gemma che tu non sei mai la protagonista, sei sempre spettatrice“.

