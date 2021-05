Oggi sabato 29 maggio 2021 si conclude un’altra settimana in compagnia delle estrazioni del Lotto. Un altro classico appuntamento insieme ai numeri ed alle combinazioni delle ruote più conosciute d’Italia. Le estrazioni si terranno come sempre a partire dalle ore 20:00 dalle sedi di Roma, Milano e Napoli. Scopri i risultati.

I risultati dell’estrazione di giovedì 27 maggio 2021.

Il lotto: come prendere parte alle estrazioni del gioco

Il Lotto e le sue combinazioni vincenti sono disponibili a partire dalle ore 20:00 dei giorni indicati che come ormai da tradizione sono il martedì, il giovedì ed infine il sabato.

E’ consentito partecipare alle estrazioni giocando da remoto attraverso l’App My Lotteries , dal sito ufficiale www.lottomatica.it o di persona recandosi in una delle ricevitorie autorizzate. La compilazione della propria schedina con il pronostico dei numeri che verranno estratti può avvenire fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione, per poi riprendere dalle 21.30 alla mezzanotte, mentre invece è possibile giocare in qualsiasi momento nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì ed eventualmente anche giocare di domenica.

Lotto: i dati dell’estrazione di giovedì 27 maggio 2021

Il gioco del Lotto, gestito come le altre lotterie del nostro Paese da Lottomatica, continua a coinvolgere tanti giocatori che sfidano la dea bendata durante le sue estrazioni.

Le estrazioni del Lotto di giovedì 27 maggio 2021 si sono svolte come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo qui sotto il risultato dei sorteggi nella tabella, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

BARI 38 7 87 3 66 CAGLIARI 75 31 56 32 72 FIRENZE 76 83 9 82 52 GENOVA 74 61 70 5 83 MILANO 27 6 41 13 88 NAPOLI 65 12 67 90 72 PALERMO 22 43 14 58 51 ROMA 69 62 16 60 55 TORINO 85 89 72 14 25 VENEZIA 52 73 81 76 20 NAZIONALE 51 6 12 46 41

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.