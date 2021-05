Nella puntata conclusiva di questa stagione di Top Dieci il presentatore Carlo Conti ospiterà Raf, cantautore dalla lunga carriera ricca di successi che è sbocciata negli anni ’80. Il cantante sarà alle prese con i 10 successi che hanno segnato la sua produzione discografica e che saranno messi al vaglio delle due squadre che si sfideranno per scoprire quale sei suoi tanti pezzi sia stato il più amato dal pubblico. La carriera e la vita privata dell’artista.

Raf: la carriera nella musica

Raf è lo pseudonimo con il quale si è fatto conoscere al grande pubblico l’artista Raffaele Riefoli. Nato a Margherita di Savoia, in Puglia, il 29 settembre del 1959, Raf è un cantautore italiano che ha costruito una lunga carriera sin dagli anni ’80.

Inizialmente trasferitosi a Firenze per cercare fortuna, lavora come cameriere fino a quando non fa l’incontro che gli cambia la vita.

È proprio nella città in Toscana che fa la conoscenza di uno dei parolieri più importanti della discografia italiana, quel Giancarlo Bigazzi che ha scritto pezzi indimenticabili della nostra musica ( basti ricordare tra gli altri Rose rosse, Montagne verdi, Erba di casa mia ed il capolavoro cantato da Mia Martini Gli uomini non cambiano).

Dal sodalizio artistico tra Raf ed il compositore nascono i più grandi successi della carriera dell’artista pugliese come Gente di mare e Si può dare di più, che confermano il successo del suo primo album Self Control. È proprio con questo ultimo brano che Raffaele segna uno dei suoi più grandi riconoscimenti piazzandosi primo al Festival di Sanremo del 1987 cantandolo con gli amici Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

A cavallo tra gli anni ’90 ed i primi del duemila incide altri album che ne ribadiscono il successo nel panorama pop del nostro Paese, dai quali estrae i singoli di successo Infinito e Non è mai un errore.

Nel 2015 torna al Festival di Sanremo senza però avere il successo nell’edizione che lo ha visto vincere, risultando addirittura nei 4 cantanti eliminati dalla gara. Nel 2018 nasce un progetto che vede la reunion con l’amico Umberto Tozzi per il progetto Raf Tozzi.

La vita privata di Raf

Per quanto riguarda la vita privata dell’artista, Raf sia felicemente sposato sin dal 1996 con la showgirl Gabriella Labate. Dal loro amore sono nati due figli che Raf ama molto e che si chiamano Bianca e Samuele.