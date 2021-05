Verrà trasmesso in prima serata su Rete4 il film Il ragazzo della porta accanto con Jennifer Lopez nel ruolo della protagonista. Il thriller racconta la storia di una notte d’amore trasformatasi in ossessione per il giovane vicino di casa della cantante latinoamericana. La trama, il cast e le curiosità del film in onda a partire dalle 21:20.

Il ragazzo della porta accanto: il cast e le curiosità del film in onda su Rete4 sabato 29 maggio 2021

Il ragazzo della porta accanto (conosciuto in lingua originale come The Boy Next Door) è un film del 2015 diretto da Rob Cohen, regista che aveva attirato su di sé le attenzioni della critica per il controverso La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone sequel discusso del franchise dedicato ai film sulla mummia più famosa del cinema.

Il cast del film vede Jennifer Lopez nei panni della protagonista Claire Peterson, una insegnante che affronta la sua vita insieme ad un figlio, fragile che soffre per il bullismo, in seguito alla separazione del marito. La Lopez non è nuova a cimentarsi nei panni dell’attrice ed anzi ne ha fatto un tratto distintivo della sua versatile e apprezzata carriera.

Gli altri interpreti sono il giovane attore latinoamericano Ryan Guzman e gli attori Ian Nelson e John Corbett.

La trama del film è stata ideata dalla sceneggiatrice Barbara Curry che fu ispirata dal vedere una bella casa vicino alla sua ed ha iniziato ad immaginarci dentro le storie di un ragazzo pericoloso che creava scompiglio in tutto il quartiere con le sue azioni anche ammaliatrici. Il film è dunque ascrivibile al genere del thriller erotico, che già aveva fatto esordio al cinema intorno agli anni ’90.

Il ragazzo della porta accanto: la trama del film in onda su Rete4 sabato 29 maggio 2021

L’insegnante protagonista del film, dopo aver ricevuto tante delusioni in amore da parte del marito, si gode la sua tranquillità con il figlio che però ogni tanto vive alcune problematiche a scuola con i compagni.

La vita della donna viene sconvolta dalla presenza di un giovane vicino di casa che si mostra amorevole ed affettuoso anche nei confronti di suo figlio. Le cose però cambieranno subito dopo che i due passeranno una notte di passione insieme e per il giovane la figura della donna di trasformerà in una ossessione.