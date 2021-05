Sabato 29 maggio 2021 saremo in compagnia della stravagante tata interpretata da Robin Williams. Il film ritornerà in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 e porterà nuovamente sullo schermo la storia del padre pronto a tutto pur di recuperare il rapporto con i suoi figli. La trama ed il cast di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: il cast e le curiosità sulla commedia in onda su Italia1

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (in lingua originale conosciuto solo come Mrs. Doubtfire) è un film del 1993 diretto da Chris Columbus. Il regista statunitense non era nuovo nel firmare una commedia adatta a tutta la famiglia dato che qualche anno prima aveva già firmato Mamma, ho perso l’aereo.

Tra le sue opere più conosciute, e sempre dedicate ai giovanissimi, citiamo anche i primi due film di successo della saga cinematografica dedica al maghetto Harry Potter.

Il film è liberamente ispirato al libro di Anne Fine, dal titolo Un padre a ore e riuscì anche ad accaparrarsi un Oscar al miglior trucco.

Nella pellicola a formare il cast ci sono tra gli altri il compianto Robin Williams, nel ruolo del protagonista, intenso interprete che nella sua carriera ha vestito i panni di tanti personaggi che lo hanno consacrato al grande pubblico.

Memorabile tra le altre è la sua interpretazione del professore che tutti avremmo voluto, il celebre John Keating de L’attimo fuggente.

Gli altri interpreti del film sono i conosciutissimi attori Sally Field, attrice due volte premio Oscar, e Pierce Brosnan, celebre attore legato alla figura dell’agente segreto più famoso del cinema James Bond.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: la trama del film in onda sabato 29 maggio 2021 su Italia1

Daniel Hillard è un doppiatore abile a cambiare le voci che lavora e vive a San Francisco ma rimasto disoccupato.

È sposato con da tanto tempo con Miranda, ma il loro rapporto è ormai in forte crisi. I due hanno avuto 3 figli, ai quali Daniel è molto legato, dal nome Lydia, Christopher e Natalie.

Dopo l’ennesima lita i due genitori decidono di divorziare ponendo al centro della discussione la custodia dei figli. I bambini sono affidati alla madre che nel tentativo di assumere una governante si abbatterà in una stravagante tata, Miss Doubtfire, che nasconde più segreti di quanti lei possa pensare.