Netflix con un video lanciato sul proprio canale Youtube ha mandato in visibilio i fan di lunga data della serie televisiva Cobra Kai e dei film di Karate Kid. Nel filmato in questione è stato annunciato il grande ritorno di un personaggio già visto nelle trame della All Valley. Scopri chi è.

Cobra Kai: il giusto mix tra passato e presente

Il grande successo di Cobra Kai è un fenomeno da studiare per come da un paio di anni sta catalizzando l’attenzione di vecchi e nuovi appassionati. Intendiamoci, in passato c’erano già state operazioni cinematografiche che volgevano lo sguardo più al marketing che alla trama da raccontare.

Ma quello che accade nella serie tv Netflix sequel di Karate Kid va oltre il solo aspetto commerciale.

Il franchise rimesso in piedi dal colosso dello streaming ha saputo andare oltre alla pura operazione economica per soddisfare i fan di vecchia data. La sua abilità principale è stata quella di prendersi il presente mantenendo uno sguardo sul passato, in modo da non dimenticare le origini. Mantenendo una trama coerente in grado di soddisfare vecchi e nuovi ammiratori.

La ricetta vincente è stata dunque dare nuova linfa alla trama riproponendo gli stilemi ed i personaggi tanto amati del passato.

Questo espediente ha visto quindi proporre storie e personaggi intrecciati da un passato comune e pronti a regalare un presente di avventure ai vuoi personaggi.

Cobra Kai: il ritorno di di Terry Silver

Così facendo abbiamo visto sul piccolo schermo volti noti dei 3 film che negli ’80 sono diventati cult, riuscendo anche ad imprimere in occidente una attenzione per le Arti Maziali totalmente nuova e inaspettata. Ralph Macchio, alias Daniel LaRusso, è solo il massimo esponente di una scelta ben precisa che ha mostrato nuovamente il redento Johnny Lawrence, l’attore William Zabka, ed Martin Kove nei panni dello spietato John Kreese.

Ed ora è notizia recente che in Cobra Kai 4 ci sarà un altro ritorno. Rivedremo infatti un altro super cattivo apparso nel terzo film della saga di Karate Kid. Stiamo parlando dell’attore Thomas Ian Griffith che vestirà nuovamente i panni di Terry Silver, l’antagonista ricco e senza scrupoli che nel terzo film si alleò con John Kreese per distruggere Daniel LaRusso.

Netflix ha infatti mostrato ai fan un video nel quale l’attore è girato di spalle ma si fa riconoscere per la sua inconfondibile coda.

Guarda il video